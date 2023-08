﻿Plötzlich schwerbehindert: Bundeswehrsoldat gewinnt nach Gehirntumor Titel bei Para-Meisterschaften – und will Menschen motivieren

Hannover. Plötzlich motorische Störungen. Plötzlich dieses ständige Umfallen, diese Kopfschmerzen, die Übelkeit. Plötzlich grüner Star. Und dann die Diagnose. Plötzlich ist das alte Leben vorbei. Ist es das wirklich? 2016 erhält Alexander Ulrich aus Isernhagen (da ist er gerade 39 Jahre alt) eine Diagnose, die jeden Menschen erst einmal umhauen würde: Schädelbasistumor. Kurz danach kommt er unters Messer.

Im hannoverschen INI wird der Berufssoldat neuneinhalb Stunden operiert, der Tumor kann zu 70 Prozent entfernt werden – alles weitere hätte die Gefahr halbseitiger Lähmung und Blindheit des rechten Auges bedeutet. Übrig bleibt ein verknöchertes Teil von dem zuvor fast tennisballgroßen Tumor. Dass man bei dieser Größe ungläubig nachfragt, ist Ulrich gewohnt. „Tennisballgroß“, sagt der 46-Jährige dann ganz cool. Der Tumor hatte ordentlich Raum eingenommen, einiges sei deshalb „nicht mehr reparabel“.

Schlaganfall kam dazu

Und: Infolge der Krankheit erleidet Ulrich einen rechtsseitigen Schlaganfall. Es ist einer jener Schläge, die man nicht sofort als solche einordnet, auch weil das Sprachzentrum nicht betroffen ist. „Das war wie ein elektrischer Stromschlag, im Zuge dessen wurde das Bein taub. Aber ich dachte, das käme vom Rücken.“ Und um das Maß vollzumachen, wird 2019 eine verschüttete Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) bei dem Berufssoldaten festgestellt, die aus einem Auslandseinsatz im Jahr 2000 im Kosovo stammt. Alexander Ulrich ist schwerbehindert. „Dieses Eingeständnis war die größte Herausforderung für mich.“

Schritt für Schritt ins Leben zurück

Sein Glück: 2019 wird er in die Langzeittherapie im Zentrum für Sportmedizin der Bundeswehr im nordrhein-westfälischen Warendorf aufgenommen. Dort lernt Ulrich wieder das Laufen und die motorischen Abläufe – Schritt für Schritt ins alte Leben. Nach eineinhalb Jahren kann er sich ohne Rollator fortbewegen. Nicht nur das: Der Mann, der von Kind auf sehr sportlich war (Kampfsport, Leichtathletik, Tanzen, American Football, Golf), wird auch im neuen Leben innerhalb kurzer Zeit Landes-, Bundes- und Weltklasseathlet im Para-Sport, also den sportlichen Wettkämpfen für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. „Das ist wie eine Familie, man weiß, was die Leute dafür tun, dass sie dort stehen. Untereinander gibt es kein Konkurrenzdenken, sondern man freut sich einfach über die Erfolge des anderen“, sagt er.

Motiviert: Alexander Ulrich ist schwerbehindert und setzt sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen ein. © Quelle: Dennis Wolff NightShiftGermany

Seine Erfolge können sich sehen lassen. Um nur die höchsten Auszeichnungen zu nennen: Ulrich ist Para-Meister im Diskuswurf 2020, 2022 und 2023 – gerade einmal zwei Meter ist er vom Weltrekord entfernt. Dazu kommen noch die Vize-Para-Meisterschaft im Speerwurf 2022 und der dritte Platz bei den Para-Meisterschaften im Kugelstoßen in diesem Jahr, außerdem ist er Goldmedaillengewinner bei den Invictus Games im Diskuswurf 2022. Diese Sportwettkämpfe für traumatisierte und verwundete Soldatinnen und Soldaten gehen übrigens auf eine Idee des britischen Prinzen Harry (38) zurück.

Der Sport gibt ihm Struktur

Der Sport hat auch ihn gerettet, weiß Ulrich. Er ahnt, dass er nach Diagnosen, Operationen und Schlaganfall auch in eine tiefe Depression hätte fallen können. „Der Sport gibt mir Struktur.“ Täglich sechs bis sieben Stunden trainiert er in Warendorf – mit Christina Schwanitz, eine Bundeswehrkameradin, die 2014 und 2016 Europameisterin und 2015 in Peking Weltmeisterin im Kugelstoßen wurde. Als Para-Sportler ist Ulrich nun bei der Bundeswehr freigestellt. „Die unglaubliche Unterstützung meines Arbeitgebers empfinde ich als sehr wertschätzend, was nicht selbstverständlich ist“, sagt der 46-Jährige. Er sei froh, „durch meine sportlichen Erfolge etwas zurückgeben zu können“.

Gutes Team: Berufssoldat Alexander Ulrich wird von Goldmedaillengewinnerin Christina Schwanitz trainiert. Aufgrund einer Posttraumatische Belastungsstörung und eines Gehirntumors gilt der Berufssoldat selbst als Mensch mit Behinderungen. © Quelle: SportSBw-FMZ

Wer wie Alexander Ulrich plötzlich eine Schwerbehinderung hat, weiß, wie sehr Menschen mit Beeinträchtigungen in der Gesellschaft behindert werden, wie schwer die Inklusion auch im praktischen Alltag ist. Ulrich will das ändern. „Ich will, dass die Menschen und ihre Problemstellungen sichtbar werden.“

Ulrich, ein Vorbild für so viele, sieht sich in der Rolle eines Motivators. „Für mich selbst und für andere.“ Nie aufgeben, auch wenn es schwierig wird – Ulrich möchte Vorbild sein für Menschen, die ähnliche Schicksale haben. „Wir sollten nicht am Rand der Gesellschaft sein, sondern wir gehören in die Mitte.“ Deswegen hat er mit zwei Freunden in Hannover das „Social Hope Team“ gegründet – das Unternehmen kümmert sich um die Sichtbarkeit behinderter Menschen und unterstützt sie tatkräftig.

„Toiletten für alle“ sind Mangelware

So begleitete das „Social Hope Team“ mit der Kamera eine Familie aus Neustadt am Rübenberge. Denn für den Sohn, der unter anderem mit Spastiken im Rollstuhl sitzt, finden sich einfach keine behindertengerechten Toiletten, wenn die Familie unterwegs ist. „In Hannover gibt es am Zoo eine ausgebaute Toilette, die auch für Personen mit einer Pflegestufe 5 geeignet ist. Aber das war es auch schon“, sagt Ulrich. Meist müsse der Junge also im Kofferraum, zuweilen auch auf Fußböden von Behindertenklos gewickelt werden – eine Zumutung für alle.

Gut ausgestattete „Toiletten für alle“ im öffentlichen Raum fordern Behinderten- und Inklusionsvertreter schon lange, Ulrich visualisiert das Problem. „Ich will die Gesellschaft mitnehmen, die Leute sollen wissen, was Inklusion und Diversität bedeuten.“ Die Videos über die Familie sind auf der Homepage www.socialhopeteam.de und in sozialen Medien zu sehen. „Der zweite Teaser dazu wurde bei YouTube und Instagram schon mehr als 16.000 Mal geklickt“, freut sich Ulrich.

Das ist nicht alles. Ein inklusiver privater Kindergarten in Misburg bekam 2022 einen nachhaltigen Wellenspieler mit wasserdichten Spiel- und Staubecken, Wasserrad, Handpumpe und einem Wellenrohr im Wert von mehr als 4000 Euro. Um das zu finanzieren stellte das Social Hope Team hochwertige, auf 100 Stück limitierte Wandkalender und 50 Tischkalender mit Bildern von Sportwagen her. Jeder Sportwagen gehört einem Menschen aus der Region Hannover. „Ich wollte, dass die Besitzerinnen und Besitzer dieser Kalender diese Fahrzeuge auch auf den Straßen der Landeshauptstadt vorbeifahren sehen können.“

Aus der Region: Einer der Sportwagen aus dem Kalender, der für gute Zwecke verkauft wurde. © Quelle: privat

Für den Motivator Alexander Ulrich ist noch lange nicht Schluss. Neben seinem Sozialengagement geht auch der sportliche Ehrgeiz weiter. „Ich will nächstes Jahr bei den Paralympics in Paris im Bereich Kugelstoßen dabei sein.“ Man kann davon ausgehen, dass er unter den Ersten sein wird. Immerhin ist er der Motivator.

Alexander Ulrich *27. Juni 1977 in Neustadt am Rübenberge. Er macht nach der Realschule in Wunstorf eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Seit 1999 ist er bei der Bundeswehr, dort lernt er Sportfachwirt. 2016 kommt die Diagnose Schädelbasistumor. Seit Januar 2023 ist Ulrich freigestellt vom Dienst und leistungsorientierter Sportler der Bundeswehr. Er ist Deutscher Para-Meister im Diskuswurf in den Jahren 2020, 2022 und 2023, Deutscher Vize-Para-Meister im Speerwurf 2022. Den dritten Platz macht er in diesem Jahr im Kugelstoßen bei den Deutschen Para-Meisterschaften. 2022 gewinnt er die Goldmedaille bei den Invictus Games im Diskuswurf. Ulrich ist geschieden und hat einen Sohn (16).

