﻿Nach der Eisglätte: So geht es diese Woche weiter

Schulausfall, über 250 Unfälle, ein Toter und eine verspätete Müllabfuhr: Das ist die Bilanz des Glatteis-Tages in der Region Hannover am Montag. Die restliche Woche soll das Wetter mild bleiben – nach weißen Weihnachten sieht es nicht aus.

Hannover. Glätte und Eisregen hatten der Region Hannover am Montag einen chaotischen Start in die Woche beschert. Die Schulen sind in der Region Hannover ausgefallen – wegen möglicher Gefahren auf dem Schulweg. Die Sorge war begründet: Etwa 260 Unfälle hat die Polizei in den Morgenstunden registriert, auch die Feuerwehr Hannover musste über 130 Mal mit Rettungswagen ausrücken, um vor allem gestürzte Personen zu versorgen. Auch die Müllabfuhr war am Montag wegen den glatten Straßen spät dran – bis zu den Feiertagen will das Abfallunternehmen Aha jedoch alle Touren aufgeholt haben. Das Wetter sollte dabei mitspielen. Nach den eisigen Temperaturen vergangener Woche soll es bis Weihnachten konstant Plusgrade geben – die Glatteisgefahr ist damit vorbei.