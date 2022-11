﻿Nach dem Großbrand in Hannovers Norden: Recyclingbetrieb plant Neustart

Ein Jahr nach dem Großbrand auf dem Gelände des Recyclingunternehmens Befesa in Hannover befindet sich der Wiederaufbau der beschädigten Anlage in der Endphase. Im Januar 2023 soll im Stadtteil Brink-Hafen der Betrieb wieder aufgenommen werden. Anwohner fürchten erneut Belästigung durch Ammoniakgestank.

Hannover. Auf dem Gelände an der Straße Brinker Hafen 6 in Hannovers Norden läuft der Countdown. Nach dem Brand vor einem Jahr im Recyclingwerk Befesa befindet sich das Unternehmen zurzeit in der letzten Phase des Wiederaufbaus. Im ersten Quartal 2023 soll die Anlage nach jetzigem Stand wieder in Betrieb gehen, teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Bei den Anwohnern sorgt das nicht gerade für Begeisterung. Bis zum Großfeuer am 5. November 2021 hatten sie viele Jahre unter dem Ammoniakgestank vom Befesa-Areal gelitten. Auch mangelnde Transparenz beim Wiederaufbau bemängeln die Nachbarn.

60 Prozent der Anlage vom Brand betroffen

Das Feuer hatte zwei Gebäude stark beschädigt, eine Halle wurde komplett zerstört. Nach Angaben der Befesa-Sprecherin waren rund 60 Prozent der Anlage vom Brand betroffen, weshalb „umfangreiche Bauarbeiten und Gebäudereparaturen erforderlich“ waren. Das Feuer war ausgerechnet bei Schweißarbeiten an einer Filteranlage ausgebrochen, die dafür sorgen sollte, dass kein Ammoniakgestank mehr nach draußen dringt und Anwohner künftig nicht mehr belästigt werden.

Großeinsatz: Am 5. November 2021 brach ein Feuer bei Befesa in Hannovers Norden aus. © Quelle: Christian Behrens

Inzwischen befinde man sich „in der letzten Phase des Wiederaufbaus“, so die Sprecherin. Es gehe noch um die Endmontage von Geräten, einschließlich Elektroinstallationen und mechanischen Anlagen. Das Filtersystem sei mittlerweile wieder aufgebaut. Befesa plant, den Betrieb Anfang Januar 2023 wieder aufzunehmen. Ende des ersten Quartals soll die Wiederaufbereitung von Aluminium-Salzschlacke dann wieder volllaufen.

Bezirksbürgermeister kritisiert mangelnde Kommunikation

Vom Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Hannover gab es für das Unternehmen grünes Licht. Beim beschädigten Teil der Anlage handele es sich „um einen 1:1-Wiederaufbau. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ist ein Genehmigungsverfahren nicht erforderlich“, erklärt Detlef Fiebig vom GAA. Für die komplett abgebrannte Halle sei seitens des Unternehmens ein entsprechender Bauantrag bei der Stadt Hannover gestellt worden. Sobald Befesa den Betrieb wieder hochgefahren habe, erfolge eine routinemäßige Besichtigung der Anlage durch die Behörde.

Bezirksbürgermeister Florian Beyer des Stadtbezirks Nord war über die Wiederaufbaupläne von Befesa nicht informiert. © Quelle: Christian Behrens

Von all dem, was in den vergangenen zwölf Monaten auf dem Firmengelände in Brink-Hafen vor sich ging, haben die Anwohner, die sich viele Jahre über Geruchsbelästigungen beklagt hatten, nichts mitbekommen. Nicht einmal der Bürgermeister des Stadtbezirks Nord, Florian Beyer (Grüne), war in die Wiederaufbaupläne involviert. „Es gab keine Informationen – und das fühlt sich nicht gut an“, sagt er.

Kein Vertrauen in Amt und Unternehmen

Anwohner Nils Hanebuth, der in Vinnhorst wohnt, beklagt ebenfalls eine mangelnde Transparenz seitens Befesa. Die Arbeiten auf dem Betriebsgelände seien komplett an den Nachbarn vorbeigegangen. „Wir sind nach dem Brand überhaupt nicht abgeholt worden – genau wie die ganzen Jahre zuvor nicht“, so der 52-Jährige. Immerhin: Während der Betrieb still stand, habe es nicht gestunken.

Dass das auch mit Filteranlage so bleibt, davon ist Hanebuth noch nicht überzeugt – schließlich handele es sich nach seinen Informationen bei dem neuen Abluftsystem um einen Prototypen, von dem niemand weiß, gut er arbeitet. Außerdem sei vereinbart worden, dass Befesa mit Filtern den Prozess der Wiederaufbereitung hochfahren dürfe.

Dass das Recyclingunternehmen ab dem kommenden Jahr wieder den Betrieb aufnimmt, ist auch für Anwohnerin Christine Trüe keine gute Botschaft. „Ich hatte gehofft, dass sich das Problem mit dem Brand erledigt hat“, sagt die 57-Jährige. Nach den negativen Erfahrungen der vergangenen Jahre sei ihr Vertrauen in das Unternehmen und in die Arbeit des Gewerbeaufsichtsamts nicht besonders hoch, betont die Vinnhorsterin. Was Vereinbarungen und die Filteranlage wert seien, werde sich im Januar herausstellen – wenn es wieder stinkt oder eben nicht mehr.

Von Britta Mahrholz