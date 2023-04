﻿Nach Hackerangriff: Fahrkartenautomaten der Üstra ausgefallen

Nahverkehr

Am Freitagmorgen kam es in Hannover zu einem großflächigen Ausfall der Fahrkartenautomaten der Üstra. Folgen des Hackerangriffs auf das Unternehmen. Die Systeme laufen langsam wieder an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket