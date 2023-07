﻿Insolvenz: Hallhuber schließt sein Geschäft in Hannovers Innenstadt

Hannover. Die nächste Geschäftsschließung in der Innenstadt: Das Münchener Modeunternehmen Hallhuber hat seine Belegschaft informiert, dass alle Filialen geschlossen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Geschäft in der Großen Packhofstraße blieb am Dienstag und zunächst auch am Mittwoch ganztägig geschlossen. Ein Schild wies auf eine Betriebsversammlung hin. Einzig der Hallhuber-Shop in der Galeria Karstadt-Kaufhof am Hauptbahnhof ist aktuell geöffnet. Der Shop in der Ernst-August-Galerie ist bereits länger geschlossen.

Hallhuber schließt in Hannover: Shop in Galeria noch geöffnet

Das Unternehmen, das bis vor zwei Jahren zu Gerry Weber gehörte, schlitterte seit der Corona-Krise von einem Problem zum nächsten. 2021 retteten zwei Investoren den angeschlagenen Textilhändler aus der Insolvenz und wollten die Marke neu aufbauen. Offenbar mit wenig Erfolg. Vor vier Wochen schloss Hallhuber seinen Onlineshop. Jetzt sind dem Vernehmen alle stationären Geschäfte an der Reihe. Zuletzt sollen es noch 110 gewesen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht, das Unternehmen ist telefonisch nicht zu erreichen. Aus der Belegschaft ist zu hören, dass die Schließung angekündigt wurde. Der genaue Termin solle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schriftlich bekannt gegeben werden.

Karstadt, Kaufhof, Görtz, H&M: Schließungen nehmen zu

In Hannover nehmen die Leerstände von Geschäften mittlerweile sichtbar zu. Seit bald drei Jahren ist das große Karstadt-Haus am Schillerdenkmal geschlossen. Seit Jahresbeginn wird auch im Kaufhof-Haus an der Schmiedestraße nicht mehr verkauft, dort läuft das Innenstadtexperiment „Aufhof“ von Kommune, Hochschulen und Wirtschaftsförderung.

Wird geschlossen: Das H&M-Geschäft in der Georgstraße 14 in Hannover. © Quelle: Conrad von Meding

Das große Schuhhaus Görtz schräg gegenüber des Hallhuber-Geschäfts ist seit Monatsmitte geschlossen. H&M hat angekündigt, sein Haus am Schillerdenkmal zu schließen. Die Conrad-Filiale am Steintor ist im Zuge der bundesweiten Schließungen nicht mehr geöffnet, das ehemalige Thorenz-Geschäft an der Karmarschstraße ist seit Jahren leer, an der Schmiedestraße blicken einem mehrere leere Schaufenster entgegen.

Urban Outfitters und Sneaker-Bundy: Frische Marken in der Stadt

Andererseits gibt es auch positive Entwicklungen. Mit Zalando, Lego, Dr. Martens und anderen jungen Marken sind in den vergangenen Jahren frische Konzepte in die Innenstadt gezogen. Im ehemaligen Wurst-Basar-Haus an der Georgstraße will das trendige US-Label Urban Outfitters eröffnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch für das H&M-Gebäude soll es dem Vernehmen nach bald Nachmieter geben. Und in der Niki-Promenade etablieren sich ebenfalls frische Geschäfte: An diesem Sonnabend eröffnet das Turnschuh-Geschäft „Sneaker Bundy“ in der Passage unterm Ernst-August-Platz.

HAZ