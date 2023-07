Nach Lkw-Brand: Langer Stau auf der A2 – in beiden Richtungen

Kostenfrei bis 18:03 Uhr lesen

Straftat

Ein zerteilter und in Müllbeuteln entsorgter Wolfskadaver ist am Wochenende in Sehnde bei Hannover gefunden worden. Das schockt Tierschützer von Nabu und auch die Jägerschaft in Hannover. Dem Täter droht Gefängnis, wenn er gefasst wird.