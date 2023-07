Rechtsradikale

„Wir kommen wieder“: Dieser Drohbrief des angeblichen „NSU 2.0“ erhielt die Ayasofya-Moschee am Dienstag.

Die Moschee am Weidendamm in Hannover ist Ziel eines rechtsradikalen Hassbriefs. Unbekannte geben sich dort als „NSU 2.0“ aus und behaupten, die Brandstiftung Ende Mai sei „nur der Anfang“. Damals flogen zwei Molotowcocktails an die Hausfassade. Die türkische Gemeinde ist verunsichert.

