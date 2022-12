﻿Nach Notfall: Tui-Jet von Hannover nach Fuerteventura in Madrid zwischengelandet

Eine Boeing 737 von Tuifly von Hannover nach Fuerteventura musste am Freitagmorgen in Madrid zwischenlanden. Die Besatzung hatte den Code 7700 gemeldet – eine sogenannte Luftnotlage.

Hannover. Die 16 Jahre alte Boeing 737-800 der Tuifly war am Freitagmorgen planmäßig um 7 Uhr am Flughafen Hannover in Langenhagen gestartet. Ihr Ziel: die spanische Sonneninsel Fuerteventura.