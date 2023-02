﻿Nach Oberleitungsschaden in Hannover: Fährt meine S-Bahn heute?

Nach dem Abriss einer Oberleitung in Hannover kommt es auch am Freitag zu massiven Beeinträchtigungen und Ausfällen im S-Bahn-Verkehr. Ein Überblick.

Hannover. Ein Eichhörnchen war schuld: Nach dem Abriss einer Oberleitung in der Nähe des Maschsees in Hannover am Donnerstag kommt es auch am Freitag zu massiven Verspätungen und Ausfällen im S-Bahn-Verkehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reisende und Pendler sollten sich unbedingt vorher erkundigen, wann ihr Zug fährt – und ob er überhaupt fährt. Schon am frühen Morgen gab es reichlich Verspätungsmeldungen der S-Bahn Hannover.

Fast alle S-Bahn-Linien sind betroffen, besonders aber die S2 und die S5.

So haben viele Züge bis zu 30 Minuten Verspätung, andere fallen komplett aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber auch die S4 hat Probleme, so hat der Zug 34406 (planmäßig um 06.07 Uhr) in Bennemühlen 14 Minuten Verspätung.

Die S21 Barsinghausen – Hannover entfällt komplett, ebenso die S51 Hameln – Seelze.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die S-Bahn Hannover bittet Fahrgäste, sich vorher über ihre Verbindung zu informieren, zum Beispiel über die Reiseauskunft der Deutschen Bahn.

Lesen Sie auch

Auch der Fernverkehr der Bahn ist betroffen, darunter sind auch alle IC- und ICE-Verbindungen mit Halt in Hannover Hauptbahnhof.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstag hatte ein Eichhörnchen auf der S-Bahn-Strecke für einen Kurzschluss und den Abriss der Oberleitung gesorgt, die auf einen S-Bahn-Zug stürzte. Ein auf dem Gegengleis fahrender Güterzug riss das lose Kabel mit, der gesamte Draht riss auf einer Länge von 500 Metern. Laut Bahn kann die Reparatur mehrere Tage dauern. Solange kommt es zu Behinderungen im S-Bahn-Verkehr.