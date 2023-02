„Wir wollen keine Hexenjagd“: Wie das Gewaltverbrechen an einem 14-Jährigen in Wunstorf einen ganzen Ort aufwühlt

Gerüchte, Spekulationen und ein fälschlich an den Pranger gestellter Jugendlicher: Ein Gottesdienst in der Corvinuskirche in Wunstorf-Blumenau zum Gedenken an einen grausam getöteten 14-Jährigen zeigt, wie sehr der gesamte Ort immer noch in Aufruhr ist.