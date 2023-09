Nach Öffentlichkeitsfahndung: Polizei findet vermissten 83-Jährigen

Hannover. Die Polizei konnte am Donnerstagabend, 21. September, den vermissten Senior aus Vahrenwald antreffen. Der 83-Jährige war am Mittwoch aus einem Seniorenheim in Vahrenwald verschwunden. Gefunden wurde der Mann an einer Gaststätte im Groß-Buchholzer Kirchweg. „Der Senior war verwirrt, aber zum Glück unverletzt“, so eine Polizeisprecherin.

