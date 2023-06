﻿Polizei zu queerfeindlichem Angriff beim CSD: „Wir brauchen jede Anzeige“

Herr Dietrich, beim Christopher-Street-Day (CSD) in Hannover wurden zwei junge Teilnehmende von unbekannten Tätern attackiert. Zu queerfeindlichen Übergriffen kommt es immer wieder. Können Sie aus polizeilicher Sicht sagen, wie Betroffene damit umgehen?

Queere Menschen scheuen sich, zur Polizei zu gehen. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen der Paragraf 175 (Anmerkung der Redaktion: Der Paragraf ermöglichte die strafrechtliche Verfolgung von Homosexuellen), den die deutsche Polizei über viele Jahrzehnte bis 1994 durchgesetzt hat. Aber auch die CSD-Geschichte 1969 in Amerika, als es Straßenschlachten mit der Polizei gab und Menschen willkürlich überprüft wurden – weil sie sind, wie sie sind, und weil sie lieben, wen sie lieben. Das vergessen die Menschen nicht. Es ist die eine Sache, dass Betroffene sich nicht trauen, zur Polizei zu kommen. Aber vielen ist auch nicht bekannt, dass es bei uns Ansprechpersonen für LGBTIQ gibt, die auch selbst queer sind. Das bricht aber gerade auf: Die Menschen sehen uns und trauen sich, Anzeige zu erstatten.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Eine queerfeindliche Äußerung hat einen menschenverachtenden Charakter. Je nach Sachverhalt wird das Strafmaß dann höher angesetzt. Viele Menschen wissen nicht, dass es sehr viel bringt, so etwas zur Anzeige zu bringen. Das ist wichtig, weil wir als Polizei anhand der Zahlen eine Entwicklung sehen können. Wird eine Straftat nicht angezeigt, wissen wir nicht darum. Und dann können wir auch nicht entsprechend handeln. Deswegen brauchen wir jede Anzeige in diesem Kontext.

„Man sollte sich nicht verstecken“: Leon Dietrich ist Landeskoordinator für LSBTIQ-Ansprechpersonen bei der Polizei. © Quelle: Manuel Behrens

Zur Person: Das ist Leon Dietrich Leon Dietrich (44) ist seit Mai 2020 Landeskoordinator der polizeilichen Ansprechpersonen für LSBTIQ in Niedersachsen. Er ist für 17 Ansprechpersonen bei der Polizei in Niedersachsen zuständig, die Beamtinnen und Beamte intern für queere Themen sensibilisieren und Fortbildungen anbieten. Dabei geht es zum Beispiel um das Erkennen von queerfeindlichen Tatmotiven. Außerdem begleitet er Mitarbeitende der Polizei bei Coming-outs. Nach außen hilft das Team bei der Anzeigenerstattung. Alle Ansprechpersonen sind queer. „Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man diskriminiert wird und Hass erfährt“, sagt Dietrich.

Lässt sich das in Zahlen messen?

Landes- und bundesweit gab es zuletzt einen Anstieg bei den Anzeigenzahlen. In Niedersachsen waren es 2020 33 Anzeigen, 2021 55 und 2022 77 Anzeigen. Bundesweit betrug der Anstieg zuletzt 15 Prozent. Wir wollen einen Beitrag leisten, dass sich das Anzeigeverhalten ändert. Inzwischen haben mehr Menschen den Mut dazu und nehmen nicht mehr hin, dass sie wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität attackiert werden. Deswegen ist es auch gut, dass die Anzeigenzahlen nach oben gehen.

Das Dunkelfeld liegt zwischen 80 und 90 Prozent

Wie schätzt die Polizei denn das Dunkelfeld, also die Zahl der queerfeindlichen Übergriffe, die nicht angezeigt werden, ein?

Das Dunkelfeld liegt zwischen 80 und 90 Prozent – aus den besagten Gründen. Aber seitdem es bei der Polizei auch sichtbar queere Menschen gibt, vernetzen wir uns und man traut sich auch zu mehr Outings. Das war vor einigen Jahren noch undenkbar. Aber das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Mein Appell daher: Man sollte sich nicht verstecken und sichtbar sein. Wir sind als Polizei da, um das zu schützen. Und es gibt viele Menschen, die im Rahmen der Zivilcourage aktiviert werden und unterstützen.

In den sozialen Netzwerken ist von weiteren queerfeindlichen Übergriffen beim CSD in Hannover die Rede. Die wurden offenbar noch nicht angezeigt. Ist das ein Beispiel für diese Scheu, den Kontakt zur Behörde zu suchen?

Ja. Entweder animiert man andere Umstehende, um in einer solchen Situation nicht allein zu sein. Oder wenn man Polizei sieht, sollte man den Kontakt suchen und das ansprechen. Die Polizei hat beim CSD weitere sexualisierte Übergriffe aufgenommen.

„Viele wissen nicht, was der Regenbogen bedeutet“

Jetzt gibt es den Fall vom Ernst-August-Platz – einer der wohl meistfrequentierten Orte der Stadt. Wenn wir jetzt die Täterperspektive beleuchten: Was geht in Menschen vor, die auch mitten in der Öffentlichkeit nicht davor zurückschrecken, andere verbal und körperlich anzugehen?

Diese Frage stelle ich mir auch. Warum werden Menschen angegriffen, weil sie den Regenbogen tragen oder für andere ersichtlich als queer wahrgenommen werden? Warum entsteht dieser Hass? Wir als Polizei kommen meist erst ins Spiel, wenn die Straftat bereits geschehen ist. Wichtig ist, dass bereits in Kindergärten und Schulen im Sinne der Prävention sensibilisiert wird.

Aber wie kann es sein, dass queeres Leben so sehr triggert und provoziert?

Es fehlt das Wissen über die Thematik. Viele wissen nicht, was der Regenbogen bedeutet – nämlich, dass er für die Gleichheit aller Menschen steht. Außerdem gibt es unterschiedliche Wertvorstellungen, oder Personen sind anders großgeworden. Dann kommen Sorgen und Ängste auf. Einige Menschen machen sich schlau, und dann verändert sich auch etwas. Wer aber andere Menschen attackiert, hat möglicherweise eine Sichtweise bekommen, die nicht auf den Grundwerten unserer Demokratie basiert: Wut und Hass an sogenannten Minderheiten loszuwerden. Es passiert bundesweit leider sehr oft, dass queere Menschen in der Öffentlichkeit angegriffen werden. Da kann es schon reichen, sich unter Gleichgeschlechtlichen Zuneigung zu zeigen – etwa durch Händchenhalten. Einige werden angepöbelt, nur weil sie ein Regenbogenarmband tragen.

Dabei wird queeres Leben in der Gesellschaft doch immer sichtbarer – in der Musik, in den Medien, in Filmen und Serien. Provoziert das wiederum potenzielle Täter?

Je sichtbarer Vielfalt wird, umso mehr gibt es auch Menschen, die sie ablehnen. Aber das ist nicht die Masse. Jeder darf seine Meinung äußern. Aber wenn der Respekt verloren geht und sich in Diskriminierung und Straftaten niederschlägt – da hört Meinungsäußerung auf.

„Ausgrenzung, Hass und Diskriminierung haben keinen Platz“

Wie unterstützt die Polizei denn konkret Menschen, die Opfer von queerfeindlichen Übergriffen geworden sind?

Wir sind dabei, als Ansprechpersonen noch sichtbarer zu werden und so Vertrauen zu schaffen. Wenn Betroffene zu uns kommen, vermitteln wir sie zum Beispiel auch an Organisationen, mit denen wir vernetzt sind. Es gibt ein bundesweites Netzwerk der Polizei. Am Beispiel der beiden Menschen aus Berlin, die beim CSD in Hannover verletzt wurden: Da habe ich meine Kolleginnen und Kollegen kontaktiert und ihnen den Sachverhalt mitgeteilt. Wenn die beiden Betroffenen also zurück in Berlin sind, können sie unsere Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Dann werden sie auch während der weiteren Bearbeitung des Falls von uns betreut. Ein wichtiges Anliegen ist mir, dass die Menschen verstehen, dass wir empathisch mit jeder Situation umgehen. Ausgrenzung, Hass und Diskriminierung haben keinen Platz.

