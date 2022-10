﻿Subventionsbetrug in mehr als 50 Fällen: Ex-Chefs von „Duke Burger“ aus Hannover sollen vor Gericht

Hannover. Im November oder spätestens Dezember könnte es so weit sein: Dann soll das Hauptverfahren um den ehemaligen „Duke“-Burgerkönig Abdullah B. sowie drei weitere Angeklagte am Landgericht Hildesheim beginnen. Die dritte große Wirtschaftskammer hat inzwischen die nötige Zustellung der Klage veranlasst. Darin werden den vier Männern insgesamt 57 Taten des bandenmäßigen Subventionsbetrugs vorgeworfen, so ein Gerichtssprecher.

Insgesamt geht es um etwa 675.000 Euro Kurzarbeitergeld, die zu Unrecht zwischen März 2020 und März 2022 an die Gastrobetriebe geflossen sein sollen. Doch dieses Geld von der Bundesagentur für Arbeit stand „Duke“ wohl nicht zu, da die Voraussetzungen für die Beantragung nicht vorgelegen haben.

„Duke“-Burger: Abdullah B. soll falsche Angaben zu Angestellen gemacht haben

Zum einen, weil die entsprechenden Arbeitnehmer entweder dauerhaft voll gearbeitet hatten, also gar keine Kurzarbeit vorlag, oder es sich um Scheinarbeitsverhältnisse gehandelt habe. Oder die Angestellten waren gar nicht bei den Gesellschaften beschäftigt gewesen, für die das Geld beantragt worden war.

Insgesamt führt die Anklage 54 Taten auf. Sie sind aufgeteilt jeweils nach Monaten und dem jeweiligem Betrieb, für den zu Unrecht Kurzarbeitergeld ausgezahlt worden war. „In diesen Fällen sollen die entsprechenden Anträge auf Kurzarbeitergeld jeweils von den weiteren Angeklagten gestellt worden sein, wobei die Anklage davon ausgeht, dass Abdullah B. für die drei verschiedenen Betriebe alle grundsätzlichen Entscheidungen getroffen hat“, so Landgerichtssprecher Philipp Suden.

„Duke“-Chef sitzt weiter in Untersuchungshaft

B. wird vorgeworfen, die organisatorischen Strukturen für die unrechtmäßige Antragsstellung geschaffen und die Antragsstellung durch die weiteren Angeklagten jeweils veranlasst zu haben. Daraus ergeben sich drei weitere Vergehen. B. sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Ursprünglich war im Zuge der Ermittlungen von weitaus höheren Summen die Rede, die die Angeklagten kassiert und in die eigenen Taschen gesteckt haben sollen. Dabei ging es um staatliche Corona-Hilfen: Statt damit im Lockdown laufende Kosten wie etwa Mietzahlungen der zeitweise geschlossenen Burgerrestaurants zu decken, sollen die Beschuldigten Soforthilfen von 3 Millionen Euro für sich selbst behalten haben. "Es konnte allerdings nicht nachgewiesen werden, wohin das Geld geflossen ist", sagt Paula Topp von der Staatsanwaltschaft Hannover.

Burgerkette „Duke“ wurde zerschlagen

Anfang Mai hatten Hunderte Beamte von Polizei und Zoll rund 40 Geschäftsräume und Büros der Gastrokette durchsucht – auch in Hannover. Sie beschlagnahmten umfangreiches Material, darunter Unterlagen, Datenträger und den Firmenserver. Zu „Duke Burger“ gehörten neben Filialen in Hannover, Göttingen und Braunschweig auch das Restaurant „Zo’e“ an der Oper in Hannover und die Pizzeria „Pizza Punks“ an der Limmerstraße in Linden.

Mittlerweile wurde die "Duke"-Kette zerschlagen. Zwei der Filialen, am Weißekreuzplatz und am Altenbekener Damm in der Südstadt, hat ein neuer Betreiber übernommen. Die Restaurants in Linden und in der Nordstadt werden schon seit dem vergangenen Jahr von einer anderen Firma betrieben.