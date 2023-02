﻿Nach „Reichsbürger“-Razzia: Auch Anwalt aus Hannover bleibt weiter in U-Haft

3000 Polizeibeamte, elf Bundesländer, 25 Beschuldigte und ein geplanter Staatsstreich. Anfang Dezember umzingelten Ermittler ein mutmaßliches „Reichsbürger“-Netzwerk, auch in Hannover klickten die Handschellen. Wie weit sind die Ermittlungen? Wer ist noch in Untersuchungshaft? Und welche Beweise konnten die Beamten bisher sichern?

Im Visier: Nach den bundesweiten Razzien in der „Reichsbürger“-Szene Anfang Dezember sitzen 25 Beschuldigte, darunter drei Männer und Frauen aus Niedersachsen, weiter in Untersuchungshaft.

Hannover. Zweieinhalb Monate nach den bundesweiten Razzien gegen ein mutmaßliches „Reichsbürger“-Netzwerk, dem auch drei Beschuldigte aus Niedersachsen angehören sollen, dauern die Ermittlungen laut Bundesanwaltschaft in Karlsruhe an. Eine Sprecherin bestätigte auf Anfrage, dass alle 25 Festgenommenen, darunter die drei niedersächsischen Beschuldigten Michael Fritsch, der hannoversche Anwalt Tim Paul G. sowie die Peiner Ärztin Melanie R., weiter in Untersuchungshaft seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann mit einer Anklageerhebung zu rechnen ist, wollte die Sprecherin nicht einordnen. „Es handelt sich um ein hochkomplexes Verfahren, das sich noch hinziehen wird“, hieß es dazu aus Karlsruhe. Ähnlich hatte sich in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Dezember bereits Bundesanwalt Lars Otte gegenüber den Abgeordneten des Bundestages geäußert: „Da ist noch ein langer Weg vor uns, bis man das Ganze ausermittelt haben wird.“

Zahl der Beschuldigten steigt auf 55 Personen

Zuletzt hatte sich die Zahl der Beschuldigten auf 55 Personen erhöht. Drei Männer aus dem Erzgebirge sind hinzugekommen, darunter der Inhaber einer Gerüstbaufirma und ein Mitarbeiter einer Werbeagentur. Einer von ihnen soll sich offenbar als Waffenhändler betätigt haben. Allerdings sieht der Generalbundesanwalt bei ihnen derzeit keine Haftgründe wie Flucht- oder Verdunkelungsgefahr vorliegen. Die Ermittler in Karlsruhe wollen nicht ausschließen, dass im Laufe der Zeit mehr Beschuldigte hinzukommen. Für alle Beschuldigten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Erst am vergangenen Donnerstag war auch der letzte Hauptbeschuldigte in Untersuchungshaft gekommen. Polizeibeamte hatten den früheren Kommandosoldaten Maximilian E. am 7. Dezember in einem Hotel nahe Perugia festgenommen. Der ehemalige Oberst des KSK hatte sich gegen seine Auslieferung juristisch zur Wehr zu setzen und vor dem höchsten Gericht Italiens in Rom argumentiert, er fürchte in Deutschland „politische Verfolgung“.

Größte Anti-Terror-Razzia in der Geschichte der Bundesrepublik Es war eine der größten Anti-Terror-Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik mit mehr als 130 Durchsuchungen: Am Morgen des 7. Dezember stürmten 3000 Beamte unter dem Decknamen „Soko Schatten“ in elf Bundesländern Wohnungen und Häuser. Im Visier der Generalbundesanwaltschaft waren zunächst 52 Beschuldigte, inzwischen hat sich die Zahl erhöht, 25 von ihnen wurden verhaftet – darunter frühere Bundeswehrangehörige, die AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkemann und der Adlige „Prinz“ Heinrich XIII. R., den die Ermittler als Rädelsführer ansehen. Auch in Niedersachsen und Hannover schlugen die Einsatzkräfte zu. Sie nahmen Michael Fritsch aus Alfeld (Kreis Hildesheim), ehemaliger Beamter bei der Polizeidirektion Hannover, den hannoverschen Anwalt Tim Paul G. sowie die Ärztin Melanie R. aus Vechelde (Kreis Peine) fest. Auch ein Beamter des niedersächsischen Landeskriminalamts ist unter den Beschuldigten. Er hat im für politisch motivierte Kriminalität zuständigen Bereich Staatsschutz gearbeitet, war jedoch seit längerem krankgeschrieben. Er sitzt nicht in Untersuchungshaft. Allen Beschuldigten wird die Bildung einer terroristischen Vereinigung und Umsturzpläne vorgeworfen. Spätestens seit Ende November 2021 soll die Gruppe Gleichgesinnte aus der Reichsbürger- und Coronaleugnerszene um sich geschart haben. Gezielt seien aktive oder frühere Bundeswehr- und Polizeiangehörige angesprochen worden. Die Ermittler sind überzeugt, dass die sogenannten „Reichsbürger“ die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland beseitigen wollten, um einen Staat nach Vorbild des Deutschen Reichs von 1871 zu errichten. Der Sturm des Reichstagsgebäudes soll Teil dieser Pläne gewesen sein. Der Plan der Kriminellen: Ein „militärischer Arm“ sollte den demokratischen Rechtsstaat auf Ebene der Gemeinde und Kommunen beseitigen. Dabei würden Tote in Kauf genommen werden. Für den Moment der „Machtübernahme“ sollen bereits Personen für wichtige Ministerposten in einem Schattenkabinett ausgesucht worden sein.

Laut Ermittlern soll der 64-Jährige zum Führungsstab der mutmaßlichen „Reichsbürger“-Gruppe gehören. Der ehemalige Elitesoldat ist zudem ein prominentes Gesicht der Querdenker-Szene. In einem Video, das er kurz vor seiner Festnahme in den sozialen Medien veröffentlicht hatte, sprach er von einer „Zeitenwende“, die in den nächsten Wochen kommen werde, und von einer „neuen Justiz“, die Corona-Maßnahmen aufarbeiten werde.

Wie konkret waren die Pläne für gewaltsamen Umsturz?

Bislang sind die Haftbefehle gegen die 25 Beschuldigten nur wegen der Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung in Vollzug. Allerdings ermittelt der Generalbundesanwalt weiter auch wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalt. Einige der Tatverdächtigen sollen in abgehörten Telefonaten darüber gesprochen haben, den Bundestag zu stürmen und Parlamentarier in Handschellen abzuführen. Für den engeren Kreis der Verschwörer, zu dem mutmaßlich auch Tim Paul G. aus Hannover zählte, habe es Satelliten-Telefone gegeben, um intern sicher zu kommunizieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in diesem beschaulichen Haus nahe dem Maschsee schlugen die Ermittler zu und nahmen Anwalt Tim Paul G. fest. © Quelle: Elena Richert

Unterdessen wertet das Bundeskriminalamt noch immer die sichergestellten Beweismitteln aus. Bei den rund 130 Durchsuchungen am 7. Dezember hatten die Beamten mehrere Schusswaffen und Tausende Schuss Munition beschlagnahmt. Teilweise soll es sich um legale Waffen handeln, für einige sollen jedoch keine Genehmigungen vorliegen. Außerdem stellte das BKA Uniformen, Nachtsichtgeräte, Macheten, Blanko-Impfpässe sowie Hunderte PC, Handys, Festplatten und auch Drogen sicher.

Bei Nicht-Schweigen drohte „Reichsbürgern“ Todesstrafe

Ebenfalls entdeckten die Ermittler mehr als 100 sogenannte „Verschwiegenheitsverpflichtungen“. Darin sollen die Mitglieder des Netzwerkes offenbar zugesichert haben, über die Gruppe und deren Vorhaben Stillschweigen zu bewahren. Bei Verstoß werden Strafen unterschiedlicher Art aufgelistet, darunter auch die Todesstrafe. Diese Papiere gelten als brauchbare Beweismittel, heißt es in den Ermittlerkreisen.