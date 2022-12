﻿Was ist das Leibniz-Theater? Eine hannoversche Theatergeschichte

Das Leibniz-Theater gerät durch die Treffen von „Reichsbürgern“ schwer in Verruf. Was ist das für ein Haus? Eine hannoversche Theatergeschichte.

Hannover. „Kommen Sie als Gast – gehen Sie als Freund“ hieß es seit Anfang der Achtzigerjahre an der Kommandanturstraße in der Calenberger Neustadt. Die „Werkstatt-Galerie Calenberg“ präsentierte „bekannte Künstler und interessante Newcomer“ und garantierte als Besonderheit eine „direkte Nähe zum Künstler“: In dem kleinen Theaterraum, der maximal 80 Besucher und Besucherinnen fasst, saß schließlich fast jeder halb auf der Bühne.

1981 eröffnete Wolfgang Werner die Werkstattgalerie, deren Name zunächst Programm war: Der gelernte Handelsvertreter für Pharmazie- und Drogerieprodukte startete tatsächlich mit einer Werkstatt für Töpferei, Lithografie und anderes Kunsthandwerk. Er bot allerhand Kurse an, ergänzte das Programm mit Ausstellungen, und bald kamen, als Ausfluss von Theaterworkshops, die ersten Bühnenveranstaltungen hinzu.

Erste Schritte: Kabarettist Rüdiger Hoffmann 1986 in der „Werkstatt-Galerie Calenberg“. © Quelle: Evelyn Beyer-Stüber

„Das ist Großkunst“

1983 stellte Werner auf reinen Theaterbetrieb um. Auf der kleinen Bühne wagten viele heute etablierte Künstler wie Matthias Brodowy, Rüdiger Hoffmann und Alix Dudel ihre ersten Schritte. Es kamen aber auch Musiker wie Wolf Maahn, und Autor Harry Rowohlt traf sich zum Rededuell mit dem Linken-Politiker Gregor Gysi. Zum 35. Jubiläum der Bühne im Jahr 2016 schrieb Kabarettist Volker Pispers: „Eine Kleinkunstbühne derart lange lebendig zu halten, das ist Großkunst!“

In der „Mausefalle“: Das „Tribüne“-Ensemble mit Erika-Maria Lehmann (von links), Günter Tuchel, Renate Rochell, Dietmar Althof, Renate Hilterhaus-Haak, Jochen Gerner und Marion Schmidt 2010 in der „Werkstatt-Galerie-Calenberg“. © Quelle: Handout

Unterstützung bekam Werner dabei von der Stadtgesellschaft: 1992 machte Hannovers älteste und teils prominent besetzte Laientheatergruppe „Tribüne“ die Werkstattgalerie zu ihrer Hauptspielstätte. Unter Leitung zunächst von Erika-Maria Lehmann, der Ehefrau des damaligen Opernintendanten Hans-Peter Lehmann, und später von Renate Rochell spielte man vor allem Krimis. Klassiker wie „Bei Anruf Mord“, „Die Mausefalle“ und „Tod auf dem Nil“ sorgten immer wieder für ein volles Haus. 2018 zog die „Tribüne“ aber aus: Neue Heimat wurde die „Hinterbühne“ in der Hildesheimer Straße.

Werkstattgalerie wird Leibniz Theater

Wolfgang Werner hatte die Leitung seines Theaters da schon an den aktuellen Leiter Joachim Hieke übergeben. Wie der Gründer ist auch Hieke kein Theaterprofi, sondern Kaufmann, Bürogolf-Verkäufer, Reiseleiter und Hobbyschauspieler. 2016, kurz nach Werners 75. Geburtstag, übernahm Hieke das Haus, das er als erste Amtshandlung umbenannte: Aus der „Werkstatt-Galerie Calenberg“ wurde das Leibniz-Theater.

Abschied vom Gründer: Wolfgang Werner 2016 in seiner „Werkstatt-Galerie Calenberg“. © Quelle: Simon Peters

Der Start war schwierig, wie Hieke seinerzeit berichtete: kein Geld von Banken, ausbleibende Handwerker, ein Einbruch. Mit geliehenem Geld und anpackenden Bekannten gelang es ihm schließlich doch, sein von ihm fortan so beworbenes „Wohlfühl- & Eventtheater“ zu renovieren. Er richtete das Programm aus Musik, Theater und Comedy vor allem lokal aus und etablierte kleine Erfolgsstücke wie „Haarmann lädt zum Dinner“ und „Männer im Baumarkt“. In einem Gastraum im Keller bot er Flammkuchen, Käseplatte und Wein an und vermietete die Räume auch für Tagungen und Firmenfeiern.

In der Corona-Zeit wich Hieke auf andere Spielorte wie einen Beachclub am Blauen See in Garbsen, das Cavallo am Vahrenwalder Park, das Maschseesüdufer und den Gartenmöbelmarkt Ludwig in Hemmingen aus. Die Debatte um die „Reichsbürger“ im Theater erlebt Gründer Wolfgang Werner nicht mehr mit: Er ist in diesem Jahr am 1. Mai mit 80 Jahren gestorben.