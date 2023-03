﻿Nach Schnee und Regen: Noch Hochwasser in der Region, aber Pegel sinken

Schnee und Regen haben für steigende Pegel in Hannover gesorgt, Experten warnten vor Hochwasser. In Herrenhausen war der Wasserstand zwischendurch sogar über Meldeniveau, in Koldingen erreichte er Meldestufe 2. Was bedeuten die Meldestufen konkret?

Die Leine zwischen Rethen und Koldingen ist über die Ufer getreten: Der Pegel zeigte am Sonnabendmittag einen Stand von 3,90 Metern an, später wurde sogar noch die Vier-Meter-Marke geknackt.

Hannover. Schnee und Regen haben die Pegel der niedersächsischen Gewässer in den vergangenen Tagen beachtlich steigen lassen. Experten warnten daher vor Hochwasser in der Region Hannover. Und tatsächlich ließen hohen Niederschlagsmengen den Wasserstand der Leine in Herrenhausen am späten Sonnabend über Meldeniveau steigen. Allerdings: Am Sonntag sind die Pegelstände wieder gesunken, laut Prognosen tun sie das auch weiter.

Die Feuerwehr Hannover kontrollierte nach Angaben von Sprecher Gianni Hilliger am Sonntagmorgen das Stadtgebiet auf mögliche Schäden durch das Wasser. Einzige Auffälligkeit: An der Klappenburgbrücke wurde zeitweise ein Radweg überschwemmt. Der ist aller Erfahrung nach häufiger betroffen. Unter der Helene-Weber-Brücke in Linden war bereits am Sonnabend zuvor deutlich zu sehen: Die Ihme ist über das Ufer getreten.

Experten warnen vor kleineren bis mittleren Hochwassern

Vor kleinerem bis mittlerem Hochwasser warnt im Gebiet der Aller, Leine und Oker hatte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) gewarnt. Das heißt grob gesagt: Die Gewässer sind randvoll und es ist zu erwarten, dass das Wasser über die Ufer tritt, allerdings nur auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

Tatsächlich teilte das NLWKN am Sonntagmorgen mit: „Derzeit befinden sich mehrere Pegel oberhalb der Meldestufe 2, Herrenhausen in Hannover hat kurzzeitig die Meldestufe 3 im Hochwasserscheitel erreicht. Ausuferungen entlang der Leine beziehen sich hauptsächlich auf land- und forstwirtschaftliche Flächen.“

Ihme: Hochwasser unter der Helene-Weber-Brücke in Linden. © Quelle: Martin Voss

Bei Meldestufe 2 treten die Gewässer über die Ufer, allerdings hauptsächlich auf eben jene land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Ist der Wasserstand bei Meldestufe 3 wie am Sonntag in Herrenhausen können auch größere Flächen, einzelne Grundstücke und Straßen und Keller überschwemmt werden. Auf Meldestufe 1 kann stellenweise das Wasser anfangen, über die Ufer zu treten.

Am Messpunkt in Herrenhausen kletterte der Wasserstand von 232 Zentimetern am Freitag in der Spitze bis auf 482 Zentimeter am frühen Sonntag. Der mittlere Wasserstand beträgt hier 170 Zentimeter, Meldestufe 1 ist bei 380 Zentimetern erreicht, Meldestufe 2 bei 420 Zentimetern und Meldestufe 3 bei 480 Zentimetern. In Koldingen wurde der Höchstwert bereits am Sonnabend um 18 Uhr erreicht, als 405 Zentimeter gemessen wurden, da war Meldestufe 2 erreicht. Am Montagmorgen waren es nur noch 328 Zentimeter, knapp über Meldestufe 1.

Deutlich geringere Niederschlagsmenge erwartet

Nach Lage der Dinge werden die Wasserstände am Montag weiter sinken. Zwar regnete es am Morgen wieder, für die nächsten Tage sind allerdings deutlich geringere Niederschlagsmengen zu erwarten als zum Ende der vergangenen Woche, unter anderem in Form des kräftigen Schneefalls in der Region Hannover am Freitagabend.