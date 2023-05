﻿Nach den Schüssen in Vinnhorst: Anwohner zeigen Anteilnahme – und haben viele Fragen

Hannover

Schüsse in Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst: Das ist bisher über den Fall bekannt

In einer Flüchtlingsunterkunft in Vinnhorst hat ein Polizeibeamter am Mittwoch mehrere Schüsse auf einen Bewohner abgeben. Der 25-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Einen Tag danach gibt es noch viele offene Fragen zu dem Fall. Eine Übersicht.