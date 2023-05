Der Einsatz einer Schusswaffe bei der Polizei ist strengstens geregelt. Erst müssen alle anderen Deeskalationsversuche gescheitert sein. Dennoch blieb einem Beamten in Hannover am Mittwoch offenbar keine andere Wahl, ein 25-Jähriger wurde schwer verletzt. Wann ist das Abfeuern zulässig?

Hannover. Ein Beamter der Polizei Hannover hat am Mittwoch in Hannover-Vinnhorst auf einen Mann geschossen. Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Laut Behörde gab es keine andere Möglichkeit, da der Getroffene mit einem Messer in der Hand auf die Einsatzkräfte zugelaufen sie. Die Schussabgabe ist „das letzte Mittel in der Eskalationsstufe“. Doch wann dürfen Polizistinnen und Polizisten eigentlich feuern? Wir erklären, unter welchen Umständen das erlaubt ist – und welche Maßnahmen vorher zu ergreifen sind.