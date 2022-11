﻿Nach Stromausfall: Kinderkrankenhaus Auf der Bult steuert auf Normalbetrieb zu

Nach dem Trafobrand und dem Stromausfall am Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover sind weite Teile des Klinikbetriebes wieder möglich. Längere Operationen wurden jedoch auch am Mittwoch noch nicht durchgeführt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket