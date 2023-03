﻿Jetzt wird wieder gestreikt: Die Übersicht, worauf sie sich an welchem Tag einstellen müssen

Wieder eine Streik-Woche in Hannover. Verdi kündigt Arbeitsniederlegungen bei Üstra, Aha und kommunalen Einrichtungen an. Zusätzlich treten Ärztinnen und Ärzte in den Ausstand. Um etwas Übersicht zu schaffen, erklären wir nach Tagen sortiert, wo es wann welche Einschränkungen gibt.

