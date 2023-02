﻿Nach Todesurteil für Deutsch-Iraner: 100.000 Menschen fordern Bundesregierung zum Handeln auf

Das Todesurteil für den einst in Hannover lebenden Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd (67) im Iran sorgt für Entsetzen. Es hat eine Welle der Unterstützung in den sozialen Medien zur Folge. In zahleichen Petitionen und Unterschriftenlisten fordern mehr als 100.000 Menschen die Bundesregierung auf, sich für den politischen Gefangenen einzusetzen.

Hannover. Nach dem Todesurteil für den einst in Hannover lebenden Deutsch-Iraner Jemshid Sharmahd (67) im Iran fordern tausende Menschen in Petitionen die Bundesregierung auf, sich für den politischen Gefangenen einzusetzen. Jemshid Sharmahds Tochter Gazelle, die in den USA in Kalifornien lebt, hat eine Eilpetition auf den Weg gebracht.

Auf Twitter unterstützen zahlreiche Politiker und Prominente die Petition: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordert das iranische Regime auf, „das Urteil zurückzunehmen.“ Laut der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) werde die Verhängung der Todesstrafe „eine deutliche Reaktion zur Folge haben“. CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnete das Urteil als „Affront“. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Politiker Omid Nouripour, der ebenfalls iranische Wurzeln hat, ist entsetzt: „Die Unmenschlichkeit des iranischen Unrechtsregimes kennt keine Grenzen.“ „Maximale Aufmerksamkeit“ wünscht sich die Autorin Düzen Tekkal, Fernsehjournalistin, Filmemacherin, Kriegsberichterstatterin, „um die Hinrichtung zu verhindern“.

Auch aus der Region Hannover gibt es Reaktionen: Der in Hannover-Sehnde lebende CDU-Fraktionschef Sepehr Sardar Amiri, der als Kind mit seinen Eltern aus dem Iran flüchtete, zeigte sich über das Urteil entsetzt und forderte „für die Freiheit von Jamshid Sharmahd zu kämpfen!“

Petitionen haben bereits mehr als 100.000 Unterstützer

Menschenrechtler fordern mit zahlreichen internationalen Aktivisten, Journalisten und Anwälten die sofortige Einrichtung eines Krisenstabs und das Ausschöpfen aller politischen sowie diplomatischen Mittel, um das Leben des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd zu retten. In einer am 15. Februar von der IGFM auf change.org gestarteten Online-Petition bekunden bereits knapp 90.000 Unterzeichner (Stand 22.2.2023) ihre Unterstützung für den Appell an die Bundesaußenministerin Baerbock. Die Eilpetition haben bereits rund 16.000 Menschen unterzeichnet (Stand 22.2.2023).

Aus Dubai in den Iran entführt

Der in Haft sitzende Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd ist in Teheran zum Tode verurteilt worden – nachdem er 2020 aus Dubai in den Iran entführt wurde. Ein Revolutionsgericht in Teheran macht den 67-Jährigen unter anderem für einen Terroranschlag verantwortlich.

Der Deutsch-Iraner kam Anfang der Sechzigerjahre mit sieben Jahren nach Deutschland. Er lebte zunächst in Peine. Als Jugendlicher zog er nach Hannover, machte eine Ausbildung, studierte Elektrotechnik. Er zog in den Iran zurück, um seine Frau zu heiraten und kehrte Anfang der Achtzigerjahre dem Land endgültig den Rücken. Nach seinem Diplom als Elektroingenieur in Hannover gründete er ein kleines Softwareunternehmen und lebte mit seiner Familie in der Nordstadt. Im Jahr 2002 folgte er seiner Mutter in die USA, nach Kalifornien, wo seine Familie bis heute lebt.

Von Kalifornien aus kritisierte Sharmahd das Regime und engagierte sich dazu in unterschiedlichen Gruppen, die über Menschenrechtsverletzungen durch das Mullah-Regime berichtete.