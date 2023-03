﻿Nach tödlichen Schüssen in Döhren: Welche Videoaufzeichnungen kann die Polizei Hannover nutzen?

Nach den tödlichen Schüssen am Dienstag an einer Haltestelle in Hannover-Döhren, in deren Folge ein 34-Jähriger verstarb, wertet die Polizei die Überwachungskameras der Stadtbahnlinie 2 aus. Doch wo haben die hannoverschen Verkehrsbetriebe eigentlich Kameras – und wie lange wird das Material aufgehoben?

Hannover. Nach den tödlichen Schüssen auf einen 34-Jährigen am Dienstagabend an der Haltestelle an der Fiedelerstraße in Hannover-Döhren könnten Aufzeichnungen der Videokameras der Stadtbahnlinie 2 den Ermittlern neue Hinweise auf den flüchtigen mutmaßlichen 17-jährigen Täter geben.

Die Polizei habe dafür bereits die Üstra um Sicherung der Videoaufzeichnungen der Stadtbahn (Typ TW 2000) – die an diesem Abend auf der Linie 2 unterwegs war – gebeten, wie Heiko Rehberg, Sprecher der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra, erklärt. Die Kameras könnten aufgezeichnet haben, wann und wo die drei Beteiligten in der Stadtbahn aufeinandertrafen und ob es bereits dort zum Streit kam. Von den Videoaufzeichnungen aus der Stadtbahn erwarten sich die Ermittler auch eine genauere Beschreibung des Täters und des Tatablaufs.

Laut Rehberg gibt es an der Haltestelle Fiedelerstraße, an der sich das Verbrechen abspielte, keine Überwachungskameras – und damit wohl auch keine Aufzeichnungen von der Tat.

Zur Sicherheit der Fahrgäste: Die Üstra überwacht auch an Bahnsteigen, Treppen und Aufzügen mit Videokameras. © Quelle: dpa (Archiv)

Wie der Unternehmenssprecher weiter erklärt, hat die Spurensicherung der Polizei den entsprechenden Stadtbahnzug – in dem sich das Opfer und der mutmaßliche Täter sowie seine weibliche Begleitung an dem Abend aufhielten – auf dem Betriebshof Döhren bereits kriminaltechnisch untersucht. Die Ergebnisse der Ermittlungen liegen noch nicht vor.

Üstra setzt auf permanente Überwachung

Die Üstra setzt zur Vorbeugung von Kriminalität auf Kameratechnik und hat alle Üstra-Busse und rund zwei Drittel der Stadtbahnen damit ausgestattet. „Nur einige Stadtbahn-Oldies des TW 6000 und einige TW 2500er haben keine Kameras“, räumt Üstra-Sprecher Rehberg ein. Kameras sorgten zudem in allen 19 Tunnelstationen, an Bahnsteigen, Zugängen, Treppen und Aufzügen sowie auf den Verteilerebenen „für permanente Videoüberwachung.“ Videokameras gebe es auch an einigen oberirdischen Stationen – etwa entlang der sogenannten A-Strecke an der Stadionbrücke/Allerweg sowie an den Endhaltestellen in Garbsen und Wettbergen.

Videoüberwachung zur Prävention: Auch die Polizei hat Kameras an 23 Plätzen in Hannover Die Polizeidirektion Hannover hat zur Prävention von Straftaten 23 Standorte in Hannover mit insgesamt 26 Videokameras ausgestattet. Die Überwachung erstreckt sich auf Straßen und Plätze, „die offen mittels Bildübertragung von der Polizei beobachtet werden können und entsprechend kenntlich gemacht sind“, heißt es auf der Internetseite der Polizeidirektion dazu. Die Standorte, an denen die Überwachung „dauerhaft aktiviert ist“, befinden sich hauptsächlich in der Innenstadt – darunter sind häufig frequentierte Bereiche wie der Aegidientorplatz, der Ernst-August-Platz/Hauptbahnhof und das Steintor. An fast allen Standorten ist die Aufzeichnungstechnik dauerhaft aktiviert. Die Aufnahmen erfolgen auf einem sogenannten Ringspeicher – dabei werden die aufgezeichneten Videobilder nach 7 Tagen automatisch wieder überschrieben. Es gibt außerdem Videoüberwachung in Zusammenhang mit Veranstaltungen – etwa dem Schützenfest, Maschseefest oder Weihnachtsmarkt. Dabei werden mobile Anlagen genutzt. pos

Die Aufnahmen aus den Bussen und Bahnen speichert die Üstra 24 Stunden lang. Dann werden sie automatisch überschrieben. In den oberirdischen Stationen und den Tunnelstationen passiere das erst nach 48 Stunden, so der Üstra-Sprecher: „Eine längere Speicherung erfolgt nur, soweit und solange die Nutzung der Videoaufzeichnung zur Auswertung eines konkreten Vorfalls und/oder als Beweismittel zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist.“

Verkehrsbetriebe dürfen Dateien selbst nicht einsehen

Die Videodateien dürften von den Verkehrsbetrieben aber selbst nicht eingesehen werden. Diese würden erst nach Prüfung auf ein berechtigtes Interesse – zum Beispiel bei einer Anfrage der Polizei – gesichert und dann über die Rechtsabteilung der Polizei zur Verfügung gestellt, erklärt Rehberg.

Fest definierte Vorschriften und Abläufe sorgen für den nötigen Datenschutz der Fahrgäste: So müsse eine Festplatte mit Aufzeichnungen aus einer Stadtbahn etwa über die Rechtsabteilung der Polizei in einem speziellen und verschlossenen Koffer übergeben werden.