﻿Nach bewaffnetem Überfall: „Sörens“-Kundschaft soll künftig an verschlossener Tür klingeln

Ein Räuber lädt am „Black Friday“ in einem Modegeschäft seine Waffe durch, entsichert sie vor den Augen der jungen Angestellten und entkommt mit dem herausgegebenen Bargeld. Jetzt trifft Chef Norman Haller mehrere drastische Maßnahmen zum Schutz seines Personals.

Hannover. Nach einem bewaffneten Raubüberall auf das Modegeschäft „Sörens“ in der Luisenstraße (City), will Betreiber drastische Maßnahmen zum Schutz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergreifen. „Ich werde in den nächsten Tagen eine Klingel einbauen lassen“, sagt Norman Haller. So könnten seine Beschäftigten sehen, wer das Geschäft betreten will. Die Tür soll grundsätzlich verschlossen bleiben und nur geöffnet werden, wenn erkennbar Kundschaft davor steht. „Ich muss meine Mitarbeiter schützen“, sagt Haller dieser Zeitung.

„Sörens“, ein Anbieter von Mode in der gehobenen Preisklasse, will außerdem auf telefonische Terminvereinbarungen mit der Kundschaft setzen. „Und ich denke auch über einen Ruhetag in der Woche nach“, meinte Haller. Auf diese Weise könnten dann an anderen Tagen mehr Verkäufer im Geschäft sein, damit sie sich sicherer fühlten.

Raubüberfall am „Black Friday“

Am Freitagabend hatte ein bewaffneter Mann das Geschäft betreten. „Der Mann hat vor unseren Augen seine Waffen geladen und entsichert. Er hat mir die Pistole direkt ins Gesicht gehalten“, erzählt ein Verkäufer (22). Seine Kollegin (24) und er gaben das Geld raus, und der etwa 1,90 Meter große Mann lief Richtung Hauptbahnhof und verschwand in der Menschenmenge. „In diesem Moment ist mein ganzes Leben an mir vorübergezogen. Das war die Hölle“, erklärt der junge Mann.

„Sörens“-Chef stellt für Hinweise auf Täter Belohnung in Aussicht

Für Norman Haller ist es der erste Überfall auf sein Geschäft in 30 Jahren. Erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und nun der Überfall. „Das geht uns auf die Psyche“, sagt er. Obwohl es keine gute Werbung für das Geschäft sei, den Fall öffentlich zu machen, habe er sich bewusst dazu entschlossen. Er will damit seiner Kundschaft künftige Einschränkungen der Öffnungszeiten erklären. Er stellt zudem Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, eine Belohnung in Aussicht.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Die Täterbeschreibung: Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt und 1,90 Meter groß. Er war von schlanker Statur und sprach Hochdeutsch in auffällig lautem Ton. Zur Tatzeit war der Gesuchte mit einer mittelblauen Steppjacke und einem hellblauen Pullover mit Kapuze bekleidet. Zudem trug er eine graue Mütze und eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung. Bei der Tat hatte er eine blaue Kunststofftüte und eine graue Pistole bei sich.

Täter hatte Laden offensichtlich ausspioniert

Der Angestellte von „Sörens“ ist sich sicher, dass es nicht der erste Raubüberfall für den Täter war. „Er war sehr ruhig“, beschreibt der junge Mann den Räuber. Dieser habe zu ihm und seiner Kollegin gesagt: Gebt mir das Geld, dann passiert euch nichts. Wahrscheinlich habe der Verbrecher den Laden vorher beobachtet. Und er habe offenbar gewusst, wo der Tresor steht. Auch die Tatzeit, Freitag 18.35 Uhr, war gewiss kein Zufall. „Am Black Friday waren die Einnahmen höher als normal“, meint Norman Haller.

Verkäufer wieder bei der Arbeit

Der junge Verkäufer arbeitet weiter im Geschäft. „Das Team fängt mich auf“, sagt er. Am Sonnabend nach dem Überfall habe er allein zu Hause gesessen, und versucht die Bedrohung zu verarbeiten. „Jetzt bei der Arbeit fühle ich mich besser“, meint der 22-Jährige. Er erzähle auch so offen über das Verbrechen, um anderen Opfern Mut zu machen. Und es stärke ihn, das die Polizei ihm versichert habe, alles richtig gemacht zu haben: Den Räuber nicht provozieren, Geld herausgeben, damit der Verbrecher schnell verschwinden kann.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 5555 zu melden.