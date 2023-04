Nach schwerem Unfall auf der A7 bei Hannover: Fahrbahn wieder frei – aber Tempo 60 bis Montag

Auf der A7 Richtung Hamburg ist ein Pkw in die rechte Leitplanke gefahren. Beide Insassen sind schwer verletzt. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich vollständig gesperrt. So lange wurde der Verkehr ab Kreuz Hannover-Süd umgeleitet. Es gibt lange Staus.

Hannover. Auf der A7 ist ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und in die rechte Leitplanke gefahren. Die beiden Insassen mussten schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Über mehrere Stunden war der Abschnitt zwischen Laatzen und Hannover-Anderten am Freitagmittag gesperrt. Auf der A7 und der Umleitung über den Messeschnellweg gab es lange Staus.

Aus bisher ungeklärten Gründen ist ein BMW-Fahrer zwischen der Anschlussstelle Laatzen und der Raststätte Wülferode-Ost von der Fahrbahn abgekommen. „Der Pkw ist durch die Leitplanke die Böschung runter in einen Graben gefahren“, sagt Anne Wellhöner, Sprecherin der Polizei Hannover. Beide Insassen seien schwer verletzt. „Die Beifahrerin wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht“, so Wellhöner. Den Fahrer konnten Einsatzkräfte hingegen in einem Rettungswagen transportieren.

Bergungsarbeiten auf der A7: Aus bisher ungeklärten Gründen ist der BMW durch die Leitplanke im Graben gelandet. © Quelle: Christian Elsner

Gegen 11:30 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Einsatzkräfte, darunter auch der Rettungshubschrauber Christoph 4, rückten zur Unfallstelle aus. Die Autobahnpolizei sperrte die Fahrbahn ab dem Dreieck Hannover-Süd für die Unfallaufnahme und Bergung vollständig ab.

Gegen 15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Allerdings sind Betriebsstoffe aus dem Unfallwagen gelaufen. Deshalb gilt voraussichtlich bis Montag, 17. April, Tempo 60 km/h in dem Bereich.

Verkehr über Messeschnellweg umgeleitet

Der Verkehr wurde ab dem Kreuz Hannover-Süd über die A37 auf den Messeschnellweg (B6) über den Südschnellweg (B65) zurück auf die A7 zur Auffahrt Anderten umgeleitet.

Auf der Autobahn gab es einen langen Rückstau mit einer Zeitverzögerung von zwischenzeitlich mehr als anderthalb Stunden. Die A37 und der Messeschnellweg waren von dem Verkehrsfluss der Autobahn überlastet, auch hier stockte der Verkehr bis zum Weidetorkreisel.