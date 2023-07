Herabgestürzter Ast beschädigt geparkte Autos in Herrenhausen

Hannover. Ein sechs Meter langer Ast ist am Samstag, 15. Juli, auf zwei Autos gestürzt, die an der Markgrafstraße in Herrenhausen standen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Wind und Regen hatten am frühen Nachmittag offenbar am betroffenen Baum gezerrt. Die Feuerwehr musste ausrücken. Den Ast konnten die sechs Einsatzkräfte per Hand entfernen.

„Vor Ort stellten sie fest, dass weitere abgebrochene Äste in der Baumkrone hingen und forderten eine Drehleiter nach“, sagte Feuerwehrsprecherin Charlotte Kubel. Lose Äste wurden entfernt und ein unbeschädigter Transporter fortgeschafft, der ebenfalls unter dem Baum stand. Wie hoch der entstandene Schaden an den beiden in Mitleidenschaft gezogenen Autos ist, ist noch unklar.

