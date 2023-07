Randalierer haben am Wochenende Glasflaschen im Hainhölzer Naturbad zerschlagen. Taucher mussten Unterwasser-Sauggeräte einsetzen, um Scherben zu entsorgen, die Badegäste verletzen könnten. Am Donnerstag, 20. Juli, kann das Bad endlich wieder öffnen.

Hannover. Endlich sind keine Scherben mehr auf dem großen Filterband zu sehen. Ein paar Blätter und Zweige, leichte Ablagerungen – normale Verunreinigungen in einem Naturbad. Die Überreste der Vandalismus-Tat am Wochenende wurden schon in einem Eimer gesammelt. Noch bis Ende der Schicht läuft das Sauggerät mit Filteranlage. Am Mittwochabend steht dann endlich fest: Am Donnerstagmorgen, 20. Juli, kann das Bad um 10 Uhr endlich wieder öffnen.