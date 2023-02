﻿Vandalismus: Bahnbetreiber kündigt Konsequenzen für Fußballfans an

Fußballfans haben am Sonntag in Regionalbahnen gewütet. Zwei Züge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr einsatzbereit sind. Das zuständige Unternehmen will in solchen Fällen künftig härter durchgreifen.

