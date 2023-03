﻿Nach Vergewaltigung: Hannovers Politik fordert mehr Licht in der Eilenriede

Mehr Licht in der Eilenriede – das fordern Ratspolitikerinnen und -politiker nach der Vergewaltigung einer jungen Frau in Hannovers Stadtwald. Planungen für eine Beleuchtung in der Nähe des Tatorts gibt es schon. Diese seien zuvor von der Stadt jedoch regelmäßig abgelehnt worden, kritisiert die FDP.

Die Unsicherheit fährt mit: In der Eilenriede sind die Fuß- und Radwege in der Regel nicht beleuchtet.

Hannover. Die Wohnbebauung an der Hohenzollernstraße ist nur ein paar Schritte entfernt, der Wakitu-Spielplatz und ein Minigolfplatz liegen in unmittelbarer Nähe. Nach der Vergewaltigung einer 19-jährigen Frau durch zwei Männer am Sonntagabend in der Eilenriede diskutiert Hannovers Politik darüber, wie mehr Sicherheit in dem Stadtwald geschaffen werden kann.

„Es sollte mehr Wege geben, die ausgeleuchtet sind“, fordert Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Mehr Licht bedeute eine höhere Frequenz bei Radfahrern und Fußgängern – „und damit auch mehr Sicherheit“. Allerdings würden solche Verbrechen dadurch nicht in jedem Fall verhindert werden können. Die Politikerin betont: „Wenn es spät und dunkel ist, fahre ich nicht durch die Eilenriede.“

CDU: „Zu viele dunkle Ecken“ in der Eilenriede

„Schockierend“ findet das Verbrechen CDU-Fraktionschef Felix Semper, „gerade auch wegen der Nähe der Wohngebäude an der Hohenzollernstraße“. Auch er fordert „ein Beleuchtungskonzept für die Eilenriede“. Es gebe dort „zu viele dunkle Ecken“. Allerdings sei auch klar, dass man „nicht den ganzen Wald beleuchten kann“.

Tatsächlich soll zumindest der Weg am Waldrand für den Bau der Veloroute 3 nach Bothfeld entlang der Hohenzollernstraße und der Walderseestraße eine Beleuchtung bekommen. „Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt Richtung Sicherheit“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Er kritisiert, dass die Stadt eine entsprechende Forderung zuvor regelmäßig abgelehnt hatte – wegen der Lichtverschmutzung und der Kosten. Der Liberale ist sich jedoch sicher: „Das ist gut investiertes Geld“.

SPD wünscht sich mehr Patrouillen der Polizei

SPD-Fraktionschef Lars Kelich hingegen warnt davor, zu viel Hoffnung in einen Ausbau der Beleuchtung zu setzen. „Bauliche Maßnahmen werden solche Verbrechen kaum verhindern können, sondern nur das persönliche Sicherheitsgefühl erhöhen“, sagt er. Helfen könnten eher verstärkte Patrouillen der Polizei mit ihrer Fahrradstaffel sowie berittenen Beamten, meint Kelich.