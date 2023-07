﻿Nach Hesse-Verkauf: Andere Möbelhäuser wollen inhabergeführt weitermachen

Hannover. Was macht ein inhabergeführtes Möbelhaus aus? „Bei uns ist möglichst immer jemand von der Familie im Haus, wir sind immer ansprechbar“, sagt Helmut Staude vom gleichnamigen Hainhölzer Möbelhaus über sich und seine beiden Söhne. Und Heiner Struckmann, der das Bad Nenndorfer Möbelhaus Heinrich mit seinem Bruder und seinem Sohn gemeinsam führt, sagt: „Wir haben für alle unsere 700 Beschäftigten ein Leitbild vereinbart, das auch wir von der Geschäftsführung jeden Tag aktiv im Geschäft vorleben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Möbel-Hesse-Übername: Mitbewerber haben keine Angst vor Marktmacht

In Zeiten, in denen die Kundschaft in den Häusern großer skandinavischer Möbelmärkte regulär geduzt wird und sich die konzernartig organisierten Möbelketten mit hippen Angeboten schier überschlagen, wird oft vergessen: Es gibt sie noch, die Häuser, die über Generationen von Familien geführt werden. Möbel Hesse an der B6 in Garbsen vor den Toren Hannovers war bislang eines davon.

Wenn jetzt das Kartellamt der Übernahme zustimmt, dann gehört das Haus mit seinen mehr als 50.000 Quadratmetern Verkaufsfläche bald zu der österreichischen Kette XXXLutz, die europaweit bestehende Möbelhäuser übernimmt und damit massiv wächst. Der Name Hesse soll bleiben, das Konzept aber dürfte sich ändern. An großen, weiterhin familienbetriebenen Häusern bleibt dann außer Möbel Staude in Hainholz und Möbel Heinrich in Bad Nenndorf noch Möbel Wallach in Celle, ebenfalls ein seit Generationen inhabergeführtes Haus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einkaufsgemeinschaften und andere Zusammenschlüsse

Löst die wachsende Marktmacht der Ketten Ängste in den familiengeführten Betrieben aus? „Nein“, sagt Heinrich-Manager Struckmann resolut: „Die Konzerne ticken ganz anders als wir. Wir kennen jeden Mitarbeiter beim Namen und viele unserer Kunden auch, das spürt man beim Einkaufserlebnis.“

Was die großen Ketten mit schierer Masse etwa beim Wareneinkauf möglich machen, managen die Familienbetriebe geschickt über Einkaufsgemeinschaften und andere Zusammenschlüsse. Ebenso wie Struckmann sieht auch Helmut Staude die Probleme für die Familienbetriebe deshalb eher in der Gesamtsituation. Die Möbelbranche leidet derzeit ungewöhnlich stark unter Kaufzurückhaltung wegen Krieg, Krise und Inflation. Offenbar sparen viele Kunden derzeit eher am neuen Sofa, anstatt Urlaub zu reduzieren oder beim Autokauf kürzerzutreten. Um einen zweistelligen Prozentbetrag liege der Umsatz branchenweit unter den Erwartungen, sagt Staude.

Letztes großes inhabergeführtes Möbelhaus in Hannover: Möbel Staude in der Meelbaumstraße in Hainholz. © Quelle: Philipp Von Ditfurth

„Immer die Stütze der deutschen Wirtschaft“

In dieser Situation ärgere es ihn als Unternehmer sehr, dass die Politik den Mittelstand nicht besser unterstütze. „Wir waren immer die Stütze der deutschen Wirtschaft“, sagt Staude: „Aber die Bundespolitik kümmert sich fast nur noch um die Großunternehmen, und in Hannover wird mehr über Blumenkübel und Fahrradstraßen geredet als über unsere Belange.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Aufgeben und unter das Dach einer großen Kette schlüpfen – das komme für sie aber nicht infrage, sagen fast unisono der Hannoveraner Helmut Staude und sein Mitbewerber Heiner Struckmann von Möbel Heinrich. Und man darf wohl davon ausgehen, dass Wallach-Chef Thomas Preuhs dem zugestimmt hätte, wenn er am Mittwoch Zeit für ein Gespräch gefunden hätte. „Wir kennen uns alle seit Jahrzehnten persönlich“, sagt Staude.

Mitarbeitern Wechsel angeboten

„Wir wollen weiter wachsen“, sagt Struckmann selbstbewusst und verknüpft das mit einem Wink in Richtung der Möbel-Hesse-Beschäftigten. Wenn sie weiterhin in einem familiengeführten Unternehmen arbeiten wollten, könnten sie sich gerne bei Heinrich bewerben: entweder im Möbelhaus in Bad Nenndorf oder in der Verwaltungszentrale in Stadthagen. 700 Beschäftigte hat Heinrich, betreibt drei Filialen unter eigenem Namen und vier SB-Märkte unter der Marke Clever. Heiner Struckmann (61) ist mit seinem Bruder Henning Inhaber in zweiter Generation, aber seit sechs Jahren ist auch Sohn Jonas (31) Mitglied der Geschäftsführung.

„Die Konzerne ticken ganz anders als wir": Heiner Struckmann (r.) von der Möbel-Heinrich-Geschäftsleitung in Bad Nenndorf mit Bruder Henning (li.) und Sohn Jonas. © Quelle: mh

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch bei Staude ist die dritte Generation schon im Management aktiv. Helmut Staude hat den Söhnen Alexander (41) und Marc (39) längst Verantwortung übertragen. Gemeinsam wappnen sie sich für den Wettbewerb, als Ergänzung zum großen Staude-Küchenstudio in der Meelbaumstraße inzwischen auch mit einem 1000 Quadratmeter großen Staude-Conceptstore, in dem es ausschließlich Designermöbel und hochwertige Marken gibt.

Das große Möbelhaus westlich von Hannover: Möbel Heinrich in Bad Nenndorf. © Quelle: mh

„Traurige Entwicklung“

„Der Verkauf von Hesse ist eine traurige Entwicklung“, sagt Seniorchef Helmut Staude: „Die großen Ketten bieten doch nur Mainstreamware.“ Gemeinsam mit seinen Söhnen wolle er „weiterhin den Unterschied zu den Massenvermarktern zeigen“ und setze auf Vielfalt, Qualität und Beratungsservice. Und da gelte auch das Versprechen: „Wir bleiben selbstständig.“

HAZ