﻿Nachfolge für Enercity-Chefin Zapreva: Mehrere Kandidaten abgesprungen

Hannover. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für die scheidende Enercity-Vorstandschefin Susanna Zapreva ist weiterhin offen. Nach Information dieser Redaktion sind mehrere Kandidaten abgesprungen. Es sollen aber noch mindestens zwei im Rennen sein.

Seit Monaten ist eine vom Aufsichtsrat eingesetzte Findungskommission damit beschäftigt, die Nachfolge für eines der wichtigsten kommunalen Unternehmen zu regeln. Doch die Suche gestaltet sich offenbar schwierig.

Dem Vernehmen nach hat die beauftragte Personalagentur der Findungskommission am Mittwoch mitgeteilt, mehrere Kandidatinnen und Kandidaten hätten abgesagt. Demnach wurden „überwiegend persönliche Gründe“ angeführt. Zwei Personen seien noch übrig. Es soll sich um einen Mann und eine Frau handeln. Mindestens eine oder einer davon komme aus der Energiebranche und bringe Erfahrung mit.

Wird er sie kommissarisch vertreten? Enercity-Technik- und Finanzvorstand Marc Hansmann mit Vorstandschefin Susanna Zapreva in der frisch eröffneten Konzernzentrale. © Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag soll das Thema offiziell überhaupt nicht angesprochen worden sein. Allerdings habe das höchste Kontrollgremium des Energieversorgers ohnehin nur sehr „kurz und straff“ getagt, weil die Findungskommission an dem Tag erneut beraten wolle, hieß es nach der Sitzung. Es soll Verärgerung gegeben haben, weil angeblich im Unternehmen Namen von Bewerbern kursieren sollen. Von einem „Leck“ war die Rede.

„Das Auswahlverfahren läuft noch“

Aufsichtsräte tagen streng vertraulich. Entsprechend antwortete die Aufsichtsratsvorsitzende, Hannovers Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne), auch wortkarg auf eine Anfrage. „Das Auswahlverfahren läuft noch. Ich bitte um Verständnis, dass hierzu keinerlei Zwischenstände kommuniziert werden“, teilte sie nur mit.

Allerdings drängt die Zeit allmählich. Zapreva, die das Unternehmen seit 2016 leitet und zum Vorreiter für Erneuerbare Energien umgebaut hat, hat im März mitgeteilt, dass sie Hannover zum Jahresende verlässt und nach Wien zurückkehrt. Wenn es keine Hängepartie geben soll, bleiben also noch gut drei Monate, um die Nachfolge zu regeln. Dem Vernehmen nach soll Technik- und Finanzchef Mark Hansmann (SPD) immerhin angeboten haben, das Unternehmen für eine Übergangsperiode kommissarisch zu führen.

Cashcow für die Stadkasse

Enercity ist mit etwa 3000 Beschäftigten und einem Umsatz von zuletzt 8,1 Milliarden Euro inzwischen ein Player unter den deutschen Energieversorgern – und eine wichtige Cashcow für die Stadtkasse Hannovers.

