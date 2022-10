﻿Nachfrage nach Bürgertests steigt wieder in der Region Hannover

Im Sommer ist das Interesse an Bürgertests in Hannover stark gesunken – und damit die Zahl der Testzentren. Nun dreht sich der Corona-Trend. Kritisiert wird allerdings, dass es zu viele unterschiedliche Tests gibt – und dass die weder zuverlässig sind noch frühzeitig eine Infektion anzeigen. Und dass zu viele „Laien“ den Dienst anbieten dürfen.

Hannover. Die Zahl der aktiven Corona-Testzentren in der Region Hannover ist nach Ende der kostenlosen Bürgertests stark eingebrochen: Laut Regionsverwaltung waren Ende Juli noch rund 880 Teststellen angemeldet, aber nur rund 300 hätten noch Testergebnisse gemeldet.

Aktuell gebe es 314 „beauftragte Teststellen“, dazu etwa 70 Arztpraxen, Apotheken und Hilfsorganisationen, die Bürgertests anbieten. Und wie sieht die Lage in der Testpraxis aus?

„Leute sind immer noch verwirrt“

Konstantin Boeck ist Arzt und betreibt unter dem Titel „Schnelltestzentrum Hannover“ mehrere Teststellen in der Stadt. Bis Ende Juni waren es zehn – jetzt nur noch sechs. Von seinen rund 300 Beschäftigten habe er für rund zwei Drittel keine Arbeit mehr – ihr Job sei entfallen. Grund: das Ende des kostenlosen täglichen Bürgertests für alle – in der Regel sind drei Euro Eigenbeitrag fällig.

Das ist nun fast drei Monate her, doch laut Boeck sind die Menschen immer noch „verwirrt, blicken nicht durch, wann sie sich noch kostenlos testen lassen dürfen. Niemand weiß, ob und in welchen Fällen er zuzahlen muss.“ Boeck verzeichnet inzwischen seither einen Rückgang des Geschäfts „um etwa 90 Prozent. Wir arbeiten zur Zeit nicht wirklich wirtschaftlich.“

Nachfrage nach Tests steigt wieder

Ein kleiner Lichtblick aus wirtschaftlicher Sicht sei, dass die Testnachfrage „seit gut zwei Wochen wieder steigt“. Die dunkle Seite: „Wir verzeichnen dabei eine Zunahme der positiven Tests in allen Testzentren.“ Jetzt sei er gespannt, was nach den zwei Wochen Herbstferien passiert: „Jetzt sind viele Leute weg – und wenn die wieder zurück sind, dann werden ab Anfang November die Zahlen wohl wieder deutlich hoch gehen.“

Mund auf: Ein Mitarbeiter nimmt einen Abstrich von einer Patientin für einen PCR-Test auf das Coronavirus vor einer Arztpraxis in Laatzen. © Quelle: Julian Stratenschulte, dpa

Dennoch fordert Boeck nicht die Wiedereinführung des täglichen Kostenlostests, auch wenn dann „die Verunsicherung weg wäre“. Er würde das abhängig von Inzidenzen und Hospitalisierungsrate machen – und besonders würde er das Testsystem ändern: „Das sollten nur noch Ärzte, Apotheker, Zahnärzte und andere aus dem medizinischen Bereich anbieten dürfen – da sollte man nicht weiter jeden lizensieren, da hat es ja auch Missbrauch gegeben.“

Zu viele Tests, zu unzuverlässig

In Deutschland sind etwa 600 Covid-Schnelltests zugelassen – in den USA dagegen nur zwei Dutzend, sagt der Virologe Oliver Köppler von der Ludwig-Maximilians-Uni München. Dort sei das Zulassungsverfahren ganz anders. Diese Vielfalt hier führe zu Unübersichtlichkeit, und man wisse nicht, ob der Test vor einem nun zuverlässig ist. Selbst die guten die Antigen-Schnelltest schlagen erst zwei bis vier Tage nach Symptombeginn an, also Nase läuft schon, Kopf tut weh, der Hals schmerzt.

Kepplers Fazit in einer Sendung des Deutschlandfunks lautet: Dafür taugen gute Schnelltests – aber nicht, um frühzeitig ein Infektion zu erkennen. Ganz abgesehen davon sei es so, dass die verfügbaren Tests nach wie vor die in diesem Jahr beherrschende Omikron-Variante des Corona-Virus schlechter erkennen. Der Virologe rät daher: Bei ersten leichten Symptomen die Kontakte reduzieren!

Weiter kostenlos: PCR-Bestätigungstest

Daher findet auch Boeck „es besser, würde es weniger unterschiedliche Tests geben. Dann würde auch alles vergleichbarer sein.“ Heute sei es oft so, dass die Menschen „einen positiven Selbsttest haben, im Testzentrum dann einen negativen Test und im nächsten dann wieder einen positiven“. Darum bleibt der Arzt und Testzentrumsbetreiber auch bei seiner Linie: „Wer einen positiven Test hat, kann bei uns weiterhin kostenlos einen PCR-Bestätigungstest machen!“ Das böten die anderen Testzentren nicht.

Die Schnelltestregeln der Region Hannover und die Lage der Testanbieter gibt es hier.

Von Ralph Hübner