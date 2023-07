﻿Von Kohleklau und Müllsackhosen: Gerd Günter Henke über Nachkriegskindheit in Hannover

Hannover. Wie war das damals in Hannover, als nach dem Zweiten Weltkrieg Essen knapp und das Leben eher karg war, Kinder aber noch relativ ungefährlich auf Straßen spielen konnten und die weitgehend zerstörte Stadt fast wie ein großer Abenteuerspielplatz war? Am Montag, 31. Juli, berichtet der ehemalige Hannoveraner Gerd Günter Henke bei einem Spaziergang von seinen Erfahrungen aus den Nachkriegsjahren im Norden Hannovers.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Armut? Elend? Henke sagt: „Ich gehöre zur glücklichsten Generation der Menschheit.“ Immerhin habe er als 1941 Geborener niemals bewusst einen Krieg miterleben müssen. Und er habe alles gehabt, was man brauche, um glücklich zu sein: eine warme Stube, ein Dach über dem Kopf und genug Essen, um satt zu werden.

Gerd Henke: Nachkriegskindheit in Hannover

Letzteres sei zu einem großen Teil seinem Vater zu verdanken gewesen. Der habe damals in einem Kühlhaus gearbeitet und heimlich kleine Fleischstücke mit nach Hause gebracht. „Er hat extra auf eine Rasur verzichtet, um mit den Klingen heimlich Stücke von Schweinehälften abzutrennen und das Fleisch in Thermoskannen herauszuschmuggeln“, erzählt Henke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn die Kindheitserinnerungen des heute 82-Jährigen alle eher positiv klingen: Ernährung spielt dann doch oft eine zentrale Rolle darin. So wird sein Spaziergang Ende Juli unter anderem am Milchhäuschen am Ende der Herrenhäuser Allee vorbeiführen. Dort habe es damals „die beste Milch“ der Stadt gegeben, schwärmt er – und das für nur 10 Pfennig, heute umgerechnet etwa fünf Cent.

Vater-Tochter-Tag war Auslöser

Der Impuls zu dem öffentlichen Spaziergang ist einem Zufall zu verdanken. 2019 hatte ihm eine seiner Töchter einen sogenannten Vater-Tochter-Tag geschenkt, bei dem sie ihn einen Tag lang auf Stationen seiner Lebensgeschichte begleitete. Das habe beiden großen Spaß gemacht, sagt der pensionierte Lehrer. So entstand die Idee, den Rundgang einmal auch Fremden anzubieten.

Dabei geht es Henke weniger um strukturierte Geschichtsvermittlung, sondern vielmehr um eine Mischung aus historischen Daten, Anekdoten und individuellen Erinnerungen. Etwa die vom für die damalige Zeit typischen Tauschgeschäft. Er habe einst mit einem Kindheitsfreund gespielt, der in einem Flüchtlingslager wohnte und sich keine Schuhe leisten konnte, erzählt Henke. Ihm habe er sein abgelegtes Paar Schuhe geschenkt. Noch am selben Tag habe die Mutter des Freundes vor der Tür gestanden und sich mit Kohle bedankt, die in der Nähe des Lagers von den Zügen geworfen wurde. „Mit dieser Kohle konnte die Familie vier Tage lang heizen und kochen“, erinnert sich Henke.

Start am Milchhäuschen

Auch in der Volksschule erlebte er prägende Ereignisse. Ein anderer Mitschüler, der ebenfalls in einem Lager lebte, sei mit einer improvisierten Hose in die Schule gekommen, die nur aus einem Müllsack und einer Kordel bestand. Die Lehrerin habe ihn vor der gesamten, 45-köpfigen Klasse gerügt für seine von der Arbeit schmutzigen Hände.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Info: Startpunkt des Spaziergangs, der bis nach Linden führen soll, ist am 31. Juli um 11.30 Uhr auf der Brücke Schulenburger Landstraße am Bahnhof Nordstadt. Karten gibt es nach Erstellen eines Profils auf der Seite feierabend.de unter dem Suchbegriff Hannover-Region im Internet, oder unter der E-Mail-Adresse wiesenweg41@gmail.com, auf diesem Weg aber kostet die Teilnahme 3 Euro.

HAZ