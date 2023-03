﻿In dieser Nacht funkeln Hannovers Gastro-Sterne

Am 6. März werden bei der „Nacht der Gastronomie“ in der Alten Druckerei die besten Bars und Restaurans der Stadt geehrt. Es gibt noch Restkarten für das Event von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung und Neuer Presse. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Technik, die Begeistert: Tobias Franke von MEV mobiltec nimmt letzte Einstellungen für die „Nacht der Gastronomie“ in der Alten Druckerei vor.

Hannover. Am 6. März geht es endlich los. Zum ersten Mal wird in der Alten Druckerei, der neuen Veranstaltungshalle auf dem Gelände der Madsack-Mediengruppe die „Nacht der Gastronomie“ gefeiert. Die ersten beiden Auflagen der Gala, die von „Hannover geht aus!“, dem Gastromagazin der Neuen Presse und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, ausgerichtet wird, hatten 2019 und 2020 im Kuppelsaal stattgefunden. Wir be­antworten die wichtigsten Fragen rund um die Veranstaltung.

Atmosphäre: Die Tische stehen, die Technik läuft in der Alten Druckerei. © Quelle: Christian Behrens

Wann beginnt die„Nacht der Gastronomie“?

Die Gala, bei der die besten hannoverschen Restaurants und Bars geehrt werden, beginnt am Montag um 19 Uhr. Die Türen der Alten Druckerei öffnen für Karteninhaber der seit Wochen ausverkauften Gala um 18 Uhr. Um 21 Uhr schließt sich direkt die Party an, bei der die Sieger mit einem großen Showprogramm gefeiert werden.

Gibt es noch Kartenfür die Party?

Ja, aber wer sich noch eine der wenigen Restkarten zum Preis von 34 Euro sichern will, muss sich beeilen. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr, bleibt aber nur so lange geöffnet, bis das geringe Restkontingent vergriffen ist. An der Abendkasse ist nur Barzahlung möglich.

Wie wurden dieSieger ermittelt?

In den vergangenen Wochen haben die Leserinnen und Leser von NP und HAZ unter jeweils 10 Restaurants und Bars ihre Favoriten wählen können, die zuvor von der Redaktion nominiert worden waren. Knapp 10.000 Stimmen wurden dabei für die Kandidaten abgegeben, von denen die jeweils Top 3 zur Gala eingeladen wurden, während der die Gewinner in den Kategorien „Bestes Restaurant“ und „Beste Bar“ verkündet werden. Bei den Restaurants sind das „Palladion“, „Sultan‘s Palace“ und das „Zurück zum Glück“ unter den Top 3, bei den Bars „Der Schenker“, das „Oscars“ und die „Schwule Sau“.

Gibt es wiedereinen Jurypreis?

Ja, zusätzlich zu den beiden Leserwahlen gibt es in diesem Jahr die Auszeichnung für das „Beste Gasthaus“ durch eine Fachjury. In ihr saßen die langjährigen hannoverschen Spitzenköche Norbert Schu, Ekkehard Reimann und Dieter Biesler sowie der HAZ-Gastroexperte Hannes Finkbeiner.

LICHT, Bitte: Julian Mai, Inhaber von MEV mobiltec, dreht einen Scheinwerfer auf die richtige Position. © Quelle: Christian Behrens

Wie läuft die Gala ab?

Nach der offiziellen Begrüßung werden zunächst die beste Bar, dann der Gewinner des Jurypreises und abschließend das beste Restaurant ausgezeichnet. Zwischen den einzelnen Ehrungen der Gala, die von Josina Kelz und Christoph Dannowski moderiert wird, gibt es mehrere Showacts. Unter anderem werden die Togni Brothers aus dem aktuellen Programm des GOP und der Fanfaren Corps Laatzen Auftritte haben.

Und wer tritt während der anschließenden Party auf?

Die Staracts der um 21 Uhr beginnenden Party sind „Snap!“ und „Culture Beat“, die unter anderem ihre Welthits wie „The Power“, „Rhythm is a Dancer“ und „Mister Vain“ singen werden. Ihre Auftritte werden ab 22.30 Uhr beginnen. Abgerundet wird das musikalische Programm durch DJ Aiello, die Geigerin Sophie Moser und Sängerin NICA.

Was erwartet die Gäste der „Nacht der Gastronomie“ kulinarisch?

Wer bei der ausverkauften Gala dabei ist, darf sich auf ein Drei-Gänge-Menü freuen. Serviert werden dann unter anderem eine Cremesuppe von der Heidekartoffel, Kalbsrücken im Kräutermantel und eine Dessertauswahl im Bauchladen. Im Kartenpreis enthalten sind auch die Getränke während der Gala.

Und was gibt es bei der Party zu Essen und zu Trinken?

An insgesamt sieben Bars können sich die Gäste bei der anschließenden Party mit Getränken versorgen. Kartenzahlung ist dort allerdings nur an einigen Bars möglich. Zudem gibt es eine Cocktail-Bar, eine Gin-Bar und eine Coffee-Bar. Unter dem Vordach der „Alten Druckerei“ stehen mehrere Food-Trucks, an denen es Burger, Tapas, Pizza, Spezialitäten vom Grill sowie Salate und Pommes gibt.

Können Gäste mit Party-Karten die Ehrungen auch irgendwie verfolgen?

Ja, unter dem Vordach der Halle wird die Gala ab 19 Uhr auf einem Großbildschirm übertragen. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit, bei Speisen und Getränken das eine oder andere Gespräch vor der Party zu führen. Die Türen der „Alten Druckerei“ öffnen sich dann zum Ende der Gala gegen 21 Uhr auch für die Partygäste.