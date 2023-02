Diese Jury entscheidet, welches das beste Restaurant in Hannover ist

Beim großen Fest der Gastronomie am 6. März wird auch das beste Restaurant in der Region Hannover gewählt. Für den Jurypreis haben sich gleich drei Spitzenköche und HAZ-Restaurantkritiker Hannes Finkbeiner zusammengetan.

Hannover. Wenn drei bekannte Gastronomen der Stadt zusammenkommen, geht es schnell um die großen Fragen des Gewerbes. Wo kommen künftig Fachkräfte für den Service und die Küchen her? Wie entwickelt sich derzeit der Gänsepreis? Und wo kann man sich eigentlich den Film „Bottle Shock“ anschauen, in dem liebevoll die Geschichte des Chardonnay aus Kalifornien erzählt wird, der bei einer Blindverkostung 1976 französische Weine schlug? Ekkehard Reimann, Dieter Biesler und Norbert Schu haben die Gastronomie in Hannover über Jahrzehnte geprägt. Gemeinsam mit HAZ-Kritiker Hannes Finkbeiner vergeben sie als Jury nun den Jury-Preis der „Nacht der Gastronomie“. Beim großen Fest der Gastronomie am 6. März werden auch die besten Bars und Restaurants gewählt und anschließend gefeiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei bewertet das Quartett in diesem Jahr drei herausragende Gasthäuser in der Region Hannover. Dafür aßen die Experten im Gasthaus Müller, im Restaurant Heinrichs und im Gasthaus Lege und bewerteten zum Beispiel Qualität, Ambiente, Konzept und Preis- und Leistungsverhältnis. „Ein perfekter Restaurantbesuch beginnt für mich mit dem Empfang und endet mit der Verabschiedung“, sagt Ekkehard Reimann. Es gehe auch um Herzlichkeit und Atmosphäre. „Ich möchte als Gast einfach zufrieden nach Hause gehen“, sagt Norbert Schu. „Für mich zählt das Wohlgefühl“, sagt Dieter Biesler.

Das sind die drei Köche aus der Fachjury

Die Jury versammelt geballtes Fachwissen. Reimann lernte Koch im Kölner Ballhaus „Gürzenich“, arbeitete in England und Holland und bediente Königin Beatrix. 1979 eröffnete er das erste eigene Restaurant: das „Clichy“ am Weißekreuzplatz. Er führte auch das „Gattopardo“, das „Reimanns“ in der Galerie Luise und mischte auf dem Schützen- und Maschseefest mit. 2010 eröffnete er „Reimanns Eck“. Offiziell ist er heute im Ruhestand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Ruhestand ist auch Dieter Biesler, der in der Region Hannover aufgewachsen ist. Nach seiner Kochlehre arbeitete er in der französischen Schweiz und Bonn, kochte im Hotel Interconti und gehörte mit Eckart Witzigmann, Otto Koch und Hans-Peter Wodarz zum Team der „Jungen Wilden“. Im Kempinski-Hotel Gravenbruch bildete Biesler den Sterne-Koch Sven Elverfeld aus. 1996 kehrte Biesler zurück nach Hannover und eröffnete die „Weinstube Biesler“.

Mit Wein kennt sich natürlich auch Norbert Schu sehr gut aus, den man in Hannover sehr mit der „Insel“ verbindet. Schu lernte Koch in der Schweiz, war in den Hotels Gstaad Palace, im Tschuggen in Arosa und dem Palace in Luzern tätig. Er kochte in der „Aubergine“ und holte in Hannover einen Michelin-Stern im Schweizer Hof. 1994 eröffnete er die „Insel“. Heute kümmert er sich mit der Firma „Schu’s Deli“ um hochwertige Weine.

Heute kochen die drei fast nur noch privat. „Ich habe 66 Jahre lange gekocht. Heute probiere ich eher aus und habe neulich eine Quiche gemacht“, erzählt Reimann. „Ich koche gern für Gäste und bereite dann auch mal ein Ochsenschwanzragout zu“, sagt Biesler. Und Schu? Er ist immer noch viel unterwegs. „Jede Reise hat einen Bezug zur Kulinarik.“ Anders gehe es gar nicht. Und manchmal führen diese kulinarischen Reisen auch in die Region Hannover. Die Gasthäuser kann das Team nur empfehlen.

Die „Nacht der Gastronomie“ läuft am 6. März in der „Alten Druckerei“ auf dem Gelände des Pressehaus. Die Preisverleihung ist ausverkauft. Für die Party mit „Culture Beat“ und „Snap!“ gibt es noch Karten.

Das sind die drei nominierten Restaurants der Jury

Eine stilvolle Reiseempfehlung: Das Restaurant Heinrichs. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die altehrwürdigen Gasträume des Restaurant Heinrichs in Isernhagen bestechen mit holzvertäfelten Wänden und Dielenböden. Die blanken Holztische werden mit Stoffserviette, Wasserglas, Messer und Gabel eingedeckt. Das alles hat Stil, ohne erdrückend zu sein. Der Garten ist ein Kleinod mit stillgelegtem Brunnen. Vögel zwitschern. Es gibt sogar einen kleinen Kinderspielplatz mit Kletterturm, Schaukel oder Rutsche. Dass Anspruch und handwerkliches Niveau im Heinrichs gleichermaßen hoch sind, zeigt zum Beispiel beim Essen der Zander. Oft ist der wunderbare Süßwasserfisch als „knusprig gebraten“ auf Menükarten ausgewiesen und kommt dann mit verbrannten Kanten und schlaffer Haut an den Tisch. Hier ist er ideal zubereitet, so wie auch die Garnelen in einer Vorspeise. Die Festtagssuppe ist zudem hausgemacht. Die Thunfisch-Kapernsoße des Vitello tonnatohat eine frische Säure, die dem Eigengeschmack des rosa gebratenen Kalbfleischs schmeichelt. Das Crème brûlée mit Rhabarberkompott birgt Suchtgefahr. Das Heinrichs in Isernhagen ist eine Reise wert.

Hier finden Sie die ausführliche Kritik.

Eine Bastion der Gastlichkeit: Das Gasthaus Lege. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Seit 1994 betreiben Claudia Schulze und ihr Mann Hinrich das Gasthaus Lege in Thönse bei Burgwedel. Das Spektrum der Kreationen reicht von finessenreicher Rustikalität bis hin zu rustikaler Finesse, wenn etwa ein hauchzartes Maischollenfilet auf Linsen und Speck gebettet wird. Rosa gegarte Entenbrust kombiniert Schulze mit Trüffelsoße und Linsen. Köstlich ist das Meeräschentatar mit einer Gefolgschaft aus Salaten, grünem Spargel oder einer knallgrünen Hippe, gefüllt mit würziger Basilikummousse – da verfällt man beim verzückten Wechsel von Weinglas und Besteck in einen fast musischen Zustand. Der einzige Geschmacksverstärker ist im Gasthaus Lege nur das Gefühl des Willkommenseins. Das beginnt beim wundervollen Flair des Fachwerkbaus. Staubflusen haben hier kein langes Leben. Das Geschirr ist ebenso erlesen wie die Gläser, die während des Abends immer voll gehalten werden – das ist Routine unter der Serviceleitung von Claudia Schulze. Und trotz dieses Anspruchs bleibt immer Zeit für ein persönliches Wort.

Hier finden Sie die ausführliche Kritik.

Kompromisslose Spitzenqualität: Das Gasthaus Müller in Göxe. © Quelle: Samantha Franson

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Örtchen Göxe ist vom Kröpcke aus gesehen 18 Kilometer westlich gelegen. Mit dem Auto, wohlgemerkt. Einmal querfeldein, durch Linden, Davenstedt und jede Menge Rübenäcker, schon ist man da. Der Weg lohnt sich bei dieser Küche. Denn sie ist nicht kreativ um der Kreativität willen. Sie ist sehr facettenreich, aber überschlägt sich nicht. Die Gerichte wirken klassisch konzeptioniert und dann um einfallsreiche Komponenten erweitert, klar und durchdacht. Das dezent geräucherte Kartoffelpüree beispielsweise, das zu einem zarten, knusprigem Entrecôte gereicht wird. Oder das mit Zitronengras verfeinerte Süßkartoffelpüree, das einem Kalbsrücken und Wildgarnelen eine grandiose Bühne bereitet. Es ist dieser letzte Schliff, gepaart mit perfektem Handwerk, der die Speisen besonders macht. Anders ist die Harmonie und Balance der Speisen nicht erklärbar. Obwohl: An der kompromisslosen Spitzenqualität der Lebensmittel könnte sich so manches Gourmetrestaurant im Land orientieren. Angesichts der virtuosen Landhausküche kann das Wörtchen „Gasthaus“ nur als Tarnung verstanden werden.

Hier finden Sie die ausführliche Kritik.