„Alte Druckerei“: Neue Event-Location in Hannover lädt zur Nacht der Gastronomie

Es ist eine Halle der Superlative in Hannover: die neue Event-Location „Alte Druckerei“ auf dem Madsack-Gelände in Bemerode. Davon kann sich jeder bei der Nacht der Gastronomie überzeugen.

Hannover. Knapp 30.000 Quadratmeter ist die neue Industrielocation „Alte Druckerei Hannover“ groß, aufgeteilt auf bis zu fünf flexiblen Eventflächen. Sie liegt direkt neben dem Madsack-Gebäude in Bemerode, August-Madsack-Straße 1. Hier findet am Montag, 6. März, die Nacht der Gastronomie statt, hier werden die besten Gastronomen und Barkeeper gekürt.

Stars in der Alten Druckerei: Mousse T. und Emma Lanford gaben hier bei einem Porsche-Event ein Konzert. © Quelle: Michael Wallmueller

Die Halle hat eine lange Geschichte, ist aber als neue Eventlocation hochmodern. Dort, wo früher die Zeitungen der Neuen Presse und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gedruckt wurden, ist seit einem Jahr ein riesiger Veranstaltungsort. Konzerte, Kongresse, Messen, Firmenfeiern, Partys, Meetings, TV-Produktionen und vieles mehr haben hier bereits stattgefunden, Pop-Größen wie Mousse T. und Emma Lanford sind hier aufgetreten, Porsche hat seine Modelle vorgestellt, Politiker und Politikerinnen wie Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser haben hier gesprochen, erst im Februar war Uli Honeß in der Alten Druckerei zu Gast beim 150. Anstoß der Neuen Presse.

Autoshow: Dank des stabilen Bodens sind die Hallen komplett befahrbar. © Quelle: Michael Wallmüller

Wenn jetzt am 6. März die Nacht der Gastronomie gefeiert wird, wird die 5024 Quadratmeter große zentrale Fläche der „Weiterverarbeitungs-Halle“ optisch in den Galabereich und die Partyarea zweigeteilt. 2200 Gäste werden erwartet. „Im Galabereich wird hochkarätig am Tisch diniert. Wir können mit Stolz sagen, dass an diesem Abend hier das größte Restaurant Hannovers ist: 700 Menschen können hier zeitgleich à la carte essen“, sagt Marcel Lensch, Leiter Spezial- und Eventmarketing der Mediengruppe Madsack. Das Essen wird ausgerichtet von Hagedorn-Eventcatering. Kalbsroulade an Thunfischsoße, gebratene Garnelen, Grillgemüse, Roastbeef, vegane Strozzapreti und mehr stehen auf der Speisekarte.

Küche wird extra eingebaut

Eine riesige Küche wird dafür extra aufgebaut. „Ein Vorteil unserer Hallen ist, dass sie extrem flexibel nutzbar sind – bei uns ist alles möglich.“ Das liegt auch daran, dass die technischen Voraussetzungen dank der ehemaligen Nutzung als Druckerei auf höchstem Niveau sind: „Wir sind beispielsweise mit Starkstrom bis 63 Ampere ausgestattet – mehr geht nicht“, sagt Lensch.

Halle mit Geschichte: Hier wurden früher Zeitungen gedruckt und auf dem Laufband zur Weiterverarbeitung transportiert. Heute wird an diesem Ort gefeiert. © Quelle: Nico Herzog

Der Hallenboden ist extrem belastbar – schließlich musste früher der Grund extrem schwere Druckmaschinen aushalten. Das hat heute den Vorteil, dass die Halle auch mit riesigen Lastkraftwagen befahrbar ist: „In der Halle, wo ehemals das Papierlager war, können heute auch 40-Tonner durchfahren. Die anderen Böden sind immerhin auch für Transporter bis zu 7,5 Tonnen zugelassen. So ist auch die Weiterverarbeitungs-Halle komplett befahrbar“, erzählt Lensch. Es gibt diverse Servicebereiche für Catering, Hängemöglichkeiten und Beleuchtungskonzepte mit großer Variabilität sind ebenfalls in der Halle vorhanden.

Schöner Industriecharme: Durch die Großzügigkeit sind die Hallen extrem flexibel nutzbar. Auch gibt es verschiedenste Beleuchtungsmöglichkeiten, die an den Wänden ganz besonders wirken. © Quelle: Madsack

Auch gibt es – wiederum einmalig in Hannover – keine Emissionsbegrenzung, also keine Lärmschutzauflagen an dem Standort. Und das heißt für die Nacht der Gastronomie: Hier kann ungestört gefeiert werden. Zwei Bühnen wird es geben, dazu eine große 18 mal 30 Meter große Tanzfläche. „Aber im Prinzip kann überall getanzt werden“, sagt Lensch. Große Leinwände übertragen in der Nacht das Programm mit den Staracts „Snap!“ und „Culture Beat“, so kann man von jedem Standort auch alles mitbekommen.

600 kostenlose Parkplätze

Und damit es keine Wartezeiten bei der Getränkeausgabe gibt: Sechs beleuchtete Plexiglas-Bars sind eingerichtet, dazu gibt es spezielle Eventsbars wie eine Gin- oder auch eine Cocktailbar. Für diejenigen Gäste, die Laufkarten haben, sind vor der Halle große Foodtrucks aufgebaut, an denen ab 21 Uhr von Bratwurst über Pizza und Burger jeder seinen Hunger stillen kann. Und auch, wenn das Wetter nicht mitspielen sollte – die Halle mit der großen Glasfront ist komplett an der Seite mit einem zehn Meter tiefen Vordach überbaut.

Vor der Halle gibt es ein zehn Meter tiefes Vordach, dass auch vor Wind und Regen schützt. Zur Nacht der Gastronomie sind Foodtrucks davor aufgebaut. © Quelle: Madsack

Die Dekoration für die Nacht der Gastronomie wird ein echtes Erlebnis: „Die Halle mit dem Industriecharme lässt sich mit Licht supergenial in Szene setzen“, freut sich Lensch. Im Partybereich werden riesige, 20 Quadratmeter große Segelschirme in Weiß von der 4,5 Meter hohen Decke hängen und angeleuchtet werden. „Das wird sehr futuristisch aussehen“, verspricht Lensch. Wer eine Pause braucht: ebenfalls wird es verschiedene Loungebereiche geben, in denen man sich in großen Fatboy-Sesseln und auf anderen Sitzgelegenheiten ausruhen kann. Wer also diese neue und eine der größten Eventhallen der Stadt kennenlernen, viele Hannoveraner und Gastronomen treffen und richtig Party machen will, hat bei der Nacht der Gastronomie die ideale Chance.

Riesige Eventhalle: Hier wird die Nacht der Gastronomie stattfinden. Derzeit ist der Aufbau. © Quelle: Rainer Droese

Auch die Anreise ist dabei kein Problem: Die Straßenbahn hält direkt vor der Tür. Wer mit dem Rad ankommen will: es gibt auch überdachte Fahrradständer. Außerdem: „Wir haben einen eigenen, bewachten Parkplatz mit 600 Plätzen – hier können unsere Gäste auch kostenlos parken“, verspricht Lensch.

Die Galakarten sind bereits ausverkauft, aber noch gibt es Laufkarten für die große Party ab 21 Uhr (34 Euro) über den Ticketshop von HAZ und NP.