Gala der „Nacht der Gastronomie“ ausverkauft – Party-Karten gibt es noch

Endlich wieder in Hannover: Die „Nacht der Gastronomie“ steigt am 6. März.

Hannover. Zwei Wochen vor der „Nacht der Gastronomie“ ist die große Gala, bei der am 6. März die besten Bars und Restaurants Hannovers geehrt werden, bereits ausverkauft. 650 Gäste werden von 19 Uhr an dabei sein, wenn in drei Kategorien die Sieger verkündet werden. Veranstaltet wird die große Gastro-Party von HANNOVER GEHT AUS!, dem Gastro-Magazin der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse, deren Leserinnen und Leser noch bis zum 26. Februar über das beste Restaurant und die beste Bar abstimmen können.

Party mit Snap! und Culture Beat

Wer sich keine der begehrten Karten gesichert hat, kann die Show und die anschließende Party mit den Star-Acts Snap! und Culture Beat (Beginn: 21 Uhr) aber dennoch verfolgen. Im Eingangsbereich der „Alten Druckerei“, der neuen Veranstaltungshalle auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in Hannover-Bemerode, wird die Gala auf Bildschirmen übertragen. Inhaber von Party-Tickets haben so die Möglichkeit, bei Speisen und Getränken in den Abend zu starten, sich mit den anderen Gästen auszutauschen – und dennoch die Preisträger zu sehen.

Tickets für die Party kosten 34 Euro und sind im Ticketshop von HAZ und NP erhältlich.