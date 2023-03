﻿ Hannovers beste Bar: Oscar’s siegt vor Der Schenker und Schwule Sau

Ein Klassiker, ein queeres Konzept und eine Hipsterlocation standen als beste Bar zur Wahl: Bei der „Nacht der Gastronomie“ setzte sich beim Onlinevoting das Oscar’s durch – 19 Prozent der Stimmen gingen an das Lokal an der Georgstraße.

Hannover. Diese Bar hat, direkt am Opernplatz gelegen, sozusagen die Pole-Position in Hannovers Nachtleben – und das seit mehr als 30 Jahren. Oscar’s nennt sich selbst „die Traditionsbar in Hannover“, bei der „Nacht der Gastronomie“ in der Alten Druckerei auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe überzeugte dieses Konzept.

19 Prozent der Stimmen im Onlinevoting – Mesut Celik, der das Oscar’s zusammen mit Thomas Fischer seit 16 Jahren leitet, freute sich sehr, als er die Trophäe auf der Bühne entgegennahm. Zum dritten Mal präsentierte „Hannover geht aus!“, das Gastromagazin von Hannoversche Allgemeine Zeitung und Neue Presse, die Award-Show. „Ich bin ein wenig sprachlos“, gestand Celik auf der Bühne. Sein Geheimrezept? „Wir versuchen, die Gäste glücklich zu machen. Und uns selber auch.“ Der Gastronom lobte auch das Oscar’s-Publikum: „Wir haben die nettesten Gäste.“

Knappes Rennen zwischen Der Schenker und Schwule Sau

Das Rennen um Platz zwei fiel knapp aus, die Konkurrenten des Oscar’s stehen allerdings für eine ganz andere Art der Bartkultur: Der Schenker in Linden (Schwarzer Bär 7) ist Hipster-Location und Wohnzimmer, bietet ausgefallene Drinks und im Industrial-Style-Ambiente auch Live-Konzerte – 14,26 Prozent der Stimmen gab es dafür. Knapp dahinter mit 14 Prozent landete die Schwule Sau (Schaufelder Straße 30a). Die Bar in der Nordstadt hat ein einzigartiges Konzept: Getragen wird das Lokal nämlich vom „Anders Queer e.V.“, hier arbeiten Ehrenamtliche, willkommen ist jeder – ob hetero- oder homosexuell, lesbisch, bi, inter oder trans. Die schrägen Partys sind legendär.

Zehn Bars waren für den Preis nominiert, auch für 993 und Bar Sena in der Südstadt konnte abgestimmt werden, Bukowski’s, Goldfisch, Lucky7, Sonderbar und Pelikan-Bar standen ebenfalls zur Auswahl.

Der Sieger steht für Tradition: Oscar’s an der Georgstraße verkörpert Tradition, Stil und Geschmack. Der Anspruch von Thomas Fischer und Mesut Celik und ihrem Team ist es, den Gästen Cocktails und Drinks in herausragender Qualität zu bieten. Die Spirituosen dafür sind sorgfältig ausgewählt, allein 250 Sorten Whiskey und Whisky sind im Sortiment. Hinter dem Tresen werden nicht nur Klassiker geschüttelt und gerührt, die Barmänner und -frauen haben auch das richtige Gespür für Trends. Das merken die Gäste auch, wenn Thomas Fischer (stets elegant gekleidet) zu Tastings einlädt, um Spezialitäten oder besondere Destillen vorzustellen. Oder in die fachlichen Feinheiten eines in Weinfass gereiften Sherrys einzutauchen.