﻿So feiert Hannover die „Nacht der Gastronomie“

Darum ist der Wertstoffsammelplatz an der Hagenstraße in Isernhagen verschwunden

Wilder Müll und viel Dreck: So zeigte sich der Wertstoffsammelplatz an der Hagenstraße in Isernhagen in den vergangenen Jahren immer wieder. Auf Beschluss des Ortsrates N.B. sind die Container nun abgebaut worden. Ein Alternativstandort ist bisher nicht gefunden.