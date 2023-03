Gute Gastronomen setzen auf frische Produkte, Herzlichkeit und ein gutes Team. Dieser Einsatz wurde nun von einer Jury ausgezeichnet. Claudia und Hinrich Schulze nehmen bei der „Nacht der Gastronomie“ die Trophäe für das beste Landgasthaus in der Region Hannover mit nach Hause.

Das beste Landgasthaus: Jury zeichnet Gasthaus Lege in Thönse aus

Hannover. Eine Lobeshymne auf das Handwerk: Zum dritten Mal hat der HAZ-Restaurantkritiker Hannes Finkbeiner eine Jury zur „Nacht der Gastronomie“ zusammengestellt und den Jury-Preis vergeben. Gemeinsam mit den drei Spitzenköchen Ekkehard Reimann, Dieter Biesler und Norbert Schu testete die Jury für die dritte Ausgabe der Gala Gasthäuser in der Region Hannover. Das Quartett aß im Gasthaus Müller, im Restaurant Heinrichs und im Gasthaus Lege und bewertete zum Beispiel Qualität, Ambiente, Konzept sowie Preis- und Leistungsverhältnis. Am Ende setzte sich das Gasthaus Lege durch – und die Jury selbst wurde mit einem Preis überrascht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einer Laudatio und Grundsatzrede zur Gastronomie in der Region Hannover lobte Finkbeiner die Qualität des gastronomischen Handwerks in Zeiten der sich ausbreitenden Convenience-Industrie. „Wir reden von Gastronomen, die kämpfen müssen, wenn Sie eine durchweg frische Küche von Grund auf gekocht servieren wollen. Ich bin deswegen glücklich, dass wir im Jurypreis drei solche Betriebe nominieren durften, wo das tagtäglich passiert“, sagte der Restaurantkritiker. Diese drei Betriebe halten trotz widriger Umstände das Handwerk und die Ausbildung hoch.

„Ich fürchte, unser Status als Geheimtipp ist jetzt vorbei“

Claudia Schulze und ihr Mann Hinrich vom Gasthaus Lege in Burgwedel-Thönse dankten sehr für die Auszeichnung und die motivierenden Worte. Sie betreiben das Gasthaus seit 1994. Was ihren Erfolg ausmacht? „Unsere Herzlichkeit, unsere Liebe zum Beruf und unsere Freude, jeden Tag Gäste zu verwöhnen“, sagte Claudia Schulze und dankte ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das Gasthaus war mit einer großen Mannschaft zur Gala gekommen und feierte die Ehrung entsprechend als Teamleistung. „Jeder Preis ist wertvoll. Aber es gibt Dinge, die behält man im Herzen“, sagte Hinrich Schulze. Auf die Frage, was es 2024 im Jahr des 30. Geburtstages gibt, sagte er: „Gutes Essen. Und ich fürchte, unser Status als Geheimtipp ist jetzt vorbei.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wohlfühlort: Gasthaus Lege in Thönse ist unter Feinschmeckern bekannt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Mit im Rennen um den Preis der Jury: Restaurant Heinrichs in Isernhagen atmet Tradition – holzvertäfelte Wände, Dielenböden, liebevoll eingedeckte Tische, Gerichte, die handwerkliches Niveau und Anspruch perfekt austarieren. Das Gasthaus Müller in Göxe bei Barsinghausen ist eine Reise Richtung Deister wert: Die Küche ist kreativ, erweitert Klassiker gerne mit einfallsreichen Komponenten – virtuose Landhausküche, urteilten die Kritiker.

Großer Applaus für Legenden der Gastronomie in Hannover

Für Ekkehard Reimann, Dieter Biesler und Norbert Schu hatte Finkbeiner noch eine Überraschung. „Als ich vor mehr als 20 Jahren nach Hannover kam, wurden immer drei Anlaufstellen für gutes Essen genannt: die Insel, das Clichy und die Weinstube von Dieter Biesler“, erzählte Finkbeiner. „Wenn man von gastronomischer Qualität in Hannover spricht, haben die drei die Messlatte gesetzt.“ Entsprechend würdigte Finkbeiner ihr Lebenswerk und ihre Jury-Tätigkeit mit einem signierten Buch von Gastronom und Koch-Legende Eckart Witzigmann. Die 2200 Gäste in der Festhalle spendeten dazu leidenschaftlichen Applaus.