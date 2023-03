﻿Party bis in den Morgen – Hannovers Wirte feiern ihre Gewinner

Riesenparty bis in die Nacht: Mehr als 2200 Menschen feierten die Nacht der Gastronomie in der Alten Druckerei.

Zum ersten Mal fand die Nacht der Gastronomie in der Alten Druckerei in Bemerode statt – mehr als 2200 Gäste aus der Szene kamen und feierten mit den Topacts Snap und Culture Beat eine rauschende Party bis in die Morgenstunden.

