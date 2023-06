﻿Nacht der Museen Hannover: Andrang an der Abendkasse

Hannover. Zum 25. Mal lief am Samstag in Hannover die „Nacht der Museen“. Von 18 Uhr bis 23:30 Uhr bestand die Möglichkeit, eine kleine oder auch größere Entdeckungstour durch die Ausstellungshäuser der Stadt zu unternehmen.

Und sich für gerade mal 7 Euro das „Einlassbändchen“ zu den 18 Veranstaltungsorten und dort vielleicht Anreize für einen ausgedehnteren Besuch zu anderen Zeiten zu holen. Oder einfach auch die vielen gebotenen kleinen „Extras“ zu genießen, sei es Live-Musik, eine Kurzführung oder Lesung – oder die zugehörige Party in der Cumberlandschen Galerie.

Viele Spontanbesucher unterwegs

Der Bogen der Möglichkeiten reichte vom Landesmuseum über die Galerie vom Zufall und vom Glück und das Historische Museum bis zur Villa Seligmann.Viele Besucher hatten sich wohl eher erst kurzfristig für eine Tour zur Nacht der Museen entschlossen – das legte zumindest der Andrang nahe, wie er etwa an der Abendkasse am Historischen Museum um 18 Uhr herrschte.

Will sich „treiben lassen“: Keith Pretzer auf dem Weg in die Nacht der Museen. © Quelle: Ilona Hottmann

Auch Keith Pretzer (61) startete mit seinen beiden Freunden die Tour in der Altstadt. Einen konkreten Plan hatten sie nicht: „Einfach mal treiben lassen – und dann sehen, was wir so schaffen“, sagte der in Hannover lebende US-Amerikaner. Er nahm das Angebot erstmals wahr. „Mal schauen, ob wir drei oder vier Stationen schaffen – wenn es uns irgendwo gefällt, dann verweilen wir auch länger.“

Anziehungspunkt: Auftritt der Cousine

Auch Maximilian Seeger (12) startete zusammen mit seiner Mutter am Historischen Museum – aus einem bestimmten Grund: „Meine Cousine hat hier einen Auftritt“, berichtete er. Daher sind sie extra aus Vlotho (das liegt nahe Bad Oeynhausen) angereist. Abgesehen davon findet er „Geschichte auch ganz interessant“ – und davon gibt es in diesem Haus genügend. Ob sie danach noch andere Museen oder Veranstaltungsorte besuchen, mussten sie erst noch herausfinden: „Wir müssen uns erst noch das Programm anschauen.“

Die Cousine hat einen Auftritt: Maximilian Seeger kam mit seiner Mutter aus Vlotho nach Hannover. © Quelle: Ilona Hottmann

„Machen sonst selten was in der Heimatstadt“

Alicja Skora (42) ist mit Anika Helmstedt (42) auf der Nacht der Museen unterwegs, „weil ich mal was erleben wollte und das Programm ganz interessant fand. Im Alltag schafft man es ja sonst eher selten, sich so viele Museen anzuschauen.“ Die Initiative ging von Anika aus – ihr Motiv: „Ich fand die Idee gut - und weil man sonst ja selten was in der Heimatstadt macht“. Nach dem Auftakt soll es noch ins Sprengel-Museum und ins Museum August Kestner gehen „und wenn wir es schaffen, dann auch noch ins Landesmuseum“.

Mal was in der Heimatstadt erleben: Alicja Skora (links) und Anika Helmstedt freuen sich auf ihre Museumstour. © Quelle: Ilona Hottmann

