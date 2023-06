HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Fast-Food-Kette und Schuhgeschäft: Das ist aus der Brauerei Wülfel in Hannover geworden

Bereits vor mehr als 200 Jahren wurde an der Hildesheimer Straße in Wülfel im großen Stil Bier gebraut. Doch obwohl das Brauhaus Wülfel zeitweise die größte genossenschaftliche Brauerei Europas war, ist heute nur noch wenig von dieser übrig. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.