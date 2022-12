﻿Staunen, lachen, applaudieren: „Nacht der Pferde“ begeistert das Publikum in Hannover

Hannover. Weißer Nebel erfüllt die Luft über dem Manegenboden. Eine feierliche Musik und bunte, umherwandernde Lichter verleihen der Atmosphäre etwas Mystisches. Als dann noch Stelzenläufer mit wehenden, bunt leuchtenden Flügeln die Arena betreten, ist die Freude und Spannung bei den Besuchern spürbar. Nach einer dreijährigen Pause, hieß es endlich wieder „Willkommen zur Nacht der Pferde“ bei der Messe „Pferd und Jagd“ in Hannover.

Mit ihren „Pferden aus Feuer und Eis!“ eröffneten die Isländer den ersten, nahezu ausverkauften Galaabend auf dem Messegelände. Mit acht Pferden und den witzigen Wikingerhelmen eroberte die Gruppe die Herzen der Zuschauer im Sturm und galoppierten in verschiedensten Formationen durch die Arena. Die Showgruppe rund um die Isländerponys ist mittlerweile zu einem Klassiker der Gala geworden. Genau wie die italienische Reitergruppe La Bardella Maremanna und die Brüsewitz-Brüder. Während die Hebefiguren der preisgekrönten Voltigierathleten auf dem trabenden Pferderücken für den ein oder anderen staunenden Gänsehautmoment sorgte, brachten ihre Tanzeinlagen zu „The Time of my Life“ aus „Dirty Dancing“ das Publikum zum Lachen.

Premiere: Anna Blomgren präsentiert eine ruhige, kunstvolle Dressur inmitten einer weißen, wehenden Plane. © Quelle: Clemens Heidrich

Kunstvolle Dressur

Neben den bereits bekannten Acts aus den letzten Jahren gab es aber auch gleich drei Hannover-Premieren. Während Anna Blomgren eine ruhige, kunstvolle Dressur inmitten einer weißen, wehenden Plane präsentierte, sorgte ein deutsch-tschechischer Fahrmix für richtig Power in der Arena. Mit einem Sechsspänner des deutschen Erfolgsfahrers Ludwig Weinmayr und zwei weiteren Gefährten des tschechischen Gestüts „Kladruby nad Labem“ entstanden in der Arenamanege faszinierende Fahrschaubilder. Dabei bewiesen die bereits auf Turnieren dekorierten Fahrer, dass auch mit 18 Pferden in der Manege, kein Abstand zu gering ist. Unter dem anfeuernden Applaus des Publikums fuhren die Fahrer schließlich in rasantem Galopp die finale Ehrenrunde.

Reichlich Applaus: Beim Anblick der süßen Pony-Rasselbande konnte sich vermutlich kaum ein Zuschauer das Grinsen verkneifen © Quelle: Clemens Heidrich

Die letzte Premiere feierte die französische Nachwuchskünstlerin Marie Desodt. Umgeben von mehreren kleinen Ponys und einem großen Pferd legte sie einen lustigen, harmonischen Dressurauftritt hin. Beim Anblick der süßen Pony-Rasselbande konnte sich vermutlich kaum ein Zuschauer das Grinsen verkneifen, Applaus gab es jedenfalls reichlich.Für weiteres Lachen und Jubel sorgte das legendäre Horse-Man-Team. In diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum feiernd sind das drei Franzosen, die spielerisch leicht klassische Springhindernisse überwinden – und das ganz tierfreundlich, ohne Pferd. Ihre Performance bestach mit Witz, Charme und einer beeindruckenden, körperlichen Leistung.

Spielerisch leicht: Das legendäre Horse-Man-Team überwindet die Hindernisse. © Quelle: Clemens Heidrich

Das Finale fand die Show in dem ruhigen, träumerisch wirkenden Auftritt der französischen Dressurreiterin Alizée Froment, die mit ihrer kleinen Tochter Louise vor die Zuschauer trat, und in der rasanten Show des Gilles Fortier. Gemeinsam mit dem Team Valinka ließ der Pferdekünstler seine Tiere ihren natürlichen Fluchtreflex vergessen und über einen brennenden Streifen galoppieren.

Die zweite „Nacht der Pferde“-Show ist am Sonnabend, 10. Dezember 2022. Tickets gibt es ab 55 Euro.

Von Jule Trödel