﻿Nachtlauf in Hannover: Üstra-Linien 100/200, 120 und 800 bedienen nicht alle Haltestellen

Hannover. Am Freitag wird es voll in Hannovers Innenstadt: Der 20. Sportscheck-Nachtlauf lockt zahlreiche Läuferinnen und Läufer in die City. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Aber auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel haben das Sportspektakel und die damit einhergehenden Straßensperrungen Auswirkungen.

Mehrere Buslinien der Üstra werden zwischen 11 Uhr und Betriebsschluss umgeleitet. Betroffen sind die Linien 100/200, 120 und 800. Das hat auch zur Folge, dass einige Haltestellen im Gegensatz zum Regelfahrplan nicht bedient werden. Eine Übersicht.

Umleitungen für Üstra-Linien 100/200, 120 und 800

Die Linie 100 kann die Station Kröpcke nicht anfahren, auf der Linie 200 entfällt der Stopp Kröpcke/Theaterstraße. Die Kurzfahrten, die planmäßig am Kröpcke beginnen oder enden, starten und enden an der Ersatzhaltestelle Aegidientorplatz.

Auf der Linie 120 entfallen in beiden Fahrtrichtungen die Haltestellen Kröpcke, Aegidientorplatz und Rathaus/Friedrichswall. In Fahrtrichtung Ahlem starten die Busse von der Ersatzhaltestelle Waterlooplatz in der Lavesallee, hier entfallen darüber hinaus die Stopps Calenberger Straße sowie Humboldtstraße. Stadteinwärts endet die Linie 120 an der Haltestelle Waterlooplatz.

Die SprintH-Linie 800 fährt in Richtung Innenstadt ab „An der Tiefenriede“ zur Haltestelle Altenbekener Damm und endet „An der Engesohde“, dem Endpunkt der Buslinie 373. Von dort starten die Busse in Fahrtrichtung Mehrum. Nicht angefahren werden die Stationen Maschsee/Altenbekener Damm, Maschsee/Funkhaus, Maschsee/Sprengel-Museum, Rathaus/Bleichenstraße, Aegidientorplatz, Kröpcke.

