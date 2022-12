﻿Abgeriegelte Geldautomaten: Hier können Sie in Hannover nachts noch Bargeld bekommen

Nachts gibt es in Hannover kaum noch eine Gelegenheit, Bargeld bei einer der Filialbanken abzuheben. Die Geldinstitute reagieren damit auf die steigende Zahl von Automatensprengungen. Hier steht, wo es in Hannover zwischen 23 und 6 Uhr noch möglich ist, an Bargeld zu kommen.

Hannover. In Hannover gibt es kaum noch Möglichkeiten, in der Nacht Bargeld an Geldautomaten der Filialbanken wie Sparkasse, Volksbank oder Deutsche Bank abzuheben. Das betrifft unter anderem Kurzentschlossene in Feierlaune. Auch im beliebten Ausgehviertel Linden wird nach 23 Uhr der Betrieb der Geldautomaten eingestellt, rund um das Steintor und in der Innenstadt ist es nachts ebenfalls schwierig, noch an Bargeld zu kommen. Aber auch auf dem Weg zur Frühschicht sind die Automaten noch verschlossen – erst zwischen 5 und 6 Uhr morgens öffnen die Banken die SB-Zonen wieder.

Banken reagieren mit den eingeschränkten Öffnungszeiten auf die bundesweit zunehmenden Geldautomatensprengungen und schließen nachts auch die Selbstbedienungsbereiche in ihren Filialen, um so die Automaten besser zu schützen. Laut Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sind in diesem Jahr bundesweit 500 "vollendete oder versuchte Delikte" auf Geldautomaten begangen worden. In Niedersachsen seien bisher rund 60 Geldautomaten gesprengt worden, berichtete das Landeskriminalamt (LKA) Ende November. Die Sprengungen gehen mit erheblichen Schäden einher und gefährden auch unbeteiligte Passanten. Deshalb haben sich viele Geldinstitute zu den Sperrzeiten entschlossen – Kundinnen und Kunden können nachts also bis auf Weiteres nur eingeschränkt Bargeld abheben.

Eine Übersicht, wo man in Hannover auch nach Mitternacht noch an Bares kommt.

Commerzbank

Die Selbstbedienungszonen der Commerzbank werden in der Regel zwischen 22 und 6 Uhr geschlossen. Auch Kundinnen und Kunden mit Karten der Bank können den Vorraum in diesem Zeitfenster nicht betreten. Die Zeiten variierten je nach Filiale etwas, erklärt Matthias Kretschmer, Sprecher der Commerzbank. "Die Kundinnen und Kunden werden mit Aushängen in den SB-Bereichen über die genauen Öffnungszeiten informiert." Sie können auch bei der Deutschen Bank, der Postbank und der Hypo Vereinsbank (Cash Group) kostenlos Geld abheben, wobei diese ebenfalls nachts schließen.

Deutsche Bank

Die Deutsche Bank habe sich dazu entschlossen, die SB-Zonen in allen Filialen vorbeugend von 24 bis 6 Uhr zu schließen, wie ein für Niedersachsen zuständiger Sprecher erläutert. Bis auf Weiteres kommen Kundinnen und Kunden nachts nicht an Bargeld. Die Entscheidung sei nach sorgfältiger Abwägung getroffen worden, aber: "Wir legen großen Wert auf unsere Sicherheitsvorkehrungen und passen diese bei Bedarf laufend an", so der Sprecher. Die Deutsche Bank gehört zur Cash Group, sodass Kundinnen und Kunden auch auf Automaten der dazugehörigen Banken ausweichen können.

Hannoversche Volksbank

Auch die Hannoversche Volksbank plant eine Nachtschließung für besonders gefährdete Geldautomaten. Die Automaten seien mit modernster Sicherheitstechnik ausgestattet, die auch den Empfehlungen des LKA entspreche, betont Volksbank-Sprecher Marco Volck. Dennoch wird die Volksbank ab nächster Woche ihre Standorte in Hannover zwischen 24 und 5 Uhr schließen. Kundinnen und Kunden werden in den Filialen mit Aushängen informiert. Drei Automaten werden aber rund um die Uhr für alle zugänglich bleiben. Sie stehen in der Zwischenetage der U-Bahnstation Kröpcke, vor der Heinz-von-Heiden-Arena, Robert-Enke-Straße 1, und in Langenhagen im SB-Bereich, Walsroder Straße 134.

ING

„Als Direktbank haben wir keine Filialen und somit auch keine Foyers, in denen unsere Geldautomaten stehen“, sagt Alexander Baumgart, Sprecher der ING. Geld können die Kundinnen und Kunden bei Standortpartnern abheben, die Zugangszeiten richten sich entsprechend nach deren Öffnungszeiten. Bei Tankstellen sind die Geldautomaten in der Regel rund um die Uhr zugänglich, in Supermärkten und Einkaufszentren gelten die Öffnungszeiten der Läden entsprechend, so Baumgart.

Sparda-Bank

Die SB-Bereiche der Sparda-Bank seien bereits seit mehreren Jahren nachts geschlossen, wie Ariane Rehbein, Sprecherin der Sparda-Bank Hannover, erklärt. Von 24 bis 6 Uhr sind die SB-Bereiche in den Filialen zu. Sparda-Kundinnen und -Kunden können Geld aber kostenlos bei CashPool-Partnerbanken abheben. Das gilt für die Automaten der BBBank, der Targobank, von Santander, der Degussa Bank sowie der Oldenburgischen Landesbank.

Sparkasse Hannover

Die Sparkasse schließt die meisten Geldautomaten künftig zwischen 23 und 5 Uhr. Schritt für Schritt werde das umgesetzt, sagt eine Sprecherin der Sparkasse Hannover. In der Bahnhofstraße am Kröpcke ist der Geldautomat sogar nur von 7 bis 21 Uhr zugänglich, auch an anderen Standorten weichen die Öffnungszeiten teilweise ab. Zwei Ausnahmen gibt es in Hannover: Am Hauptbahnhof und am Flughafen können Kundinnen und Kunden die ganze Nacht durch noch Geld abheben.

Targobank

Die Selbstbedienungsbereiche an allen Standorten der Targobank bleiben ab sofort zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen, sagt Dirk Suceska, Sprecher der Bank. Auch mit Karte kommen Kundinnen und Kunden in dieser Zeit nicht mehr in die SB-Zonen. "Zudem haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen noch einmal erhöht" – "zum Schutz aller Menschen", so Suceska. Kundinnen und Kunden der Targobank können alternativ bei den CashPool-Partnerbanken kostenlos Geld abheben.

Automaten der Reisebank und Euronet

Nahezu rund um die Uhr zugänglich bleiben die Geldautomaten der Reisebank und der Euronet. Die Geldautomaten der Reisebank lägen schwerpunktmäßig an Standorten mit einer sicheren Umgebung – an Bahnhöfen und Flughäfen, erläutert Rüdiger Schmitt, Sprecher der Reisebank. Auch deshalb habe das Geldinstitut in diesem Jahr bislang keinen Fall verzeichnet, so Schmitt. Die Automaten der Euronet sind in der ganzen Stadt verteilt. Wer Geld abheben will, muss allerdings mit Gebühren rechnen.