﻿Mangelndes Sicherheitsgefühl von Frauen in Hannovers Innenstadt: So diskutieren Leserinnen und Leser

Hannover. Frauen fühlen sich nachts weniger sicher als Männer, viele meiden es deshalb, nachts alleine rauszugehen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Bundeskriminalamts (BKA). Um herauszufinden, wie die Situation in Hannovers Innenstadt ist, hatte sich auch HAZ-Volontärin Nina Hoffmann einen Abend lang in der City umgehört und mit Frauen gesprochen. Wie sicher fühlen sich unsere Leserinnen und Leser in der Stadt?

Auf diese Frage antwortet Facebook-Nutzerin Tatjana Eckstein mit den Worten „Gar nicht!!!!“ Twitter-Nutzerin @Brigitte_Ebel schreibt: „Nachts? Am helllichten Tag kann man sich schon nicht mehr sicher fühlen.“

Janina Schulz hingegen hält die Angst offenbar für übertrieben und schreibt: „oder DIE eine macht aus der Mücke ’nen Elefanten und andere eben nicht.“ Steffi Rind stimmt ihr zu und meint: „Wenn die denn starren würden, könnte man sagen, die einen mögen es, die anderen nicht. Aber die starren einen ja nicht mal an. Entweder sind die untereinander beschäftigt oder der Blick geht starr gerade aus, weil sie zu was anderem nicht mehr fähig sind.“

Überfälle tagsüber: „Gegen ein Messer oder eine Schusswaffe kann ich nichts ausrichten“

Auch Männer diskutieren mit. „Auch als Mann mit 190 cm und relativ muskulös (und ähem, Bierbauch), meide ich nachts die City. Denn gegen ein Messer oder eine Schusswaffe kann ich nichts ausrichten“, kommentiert Bernd Paulmeier auf Facebook. „Am helllichten Tag gab es in der letzten Zeit auch schon genug Vorkommnisse. Kein Grund also, sich nur auf die Nachtzeit zu fixieren“, meint @Fynnegun auf Twitter.

Jörg Struckmeier erklärt sich den Umstand, dass die Männer in der BKA-Umfrage von einem größeren Sicherheitsgefühl als Frauen sprachen damit, „dass sie ihre Unsicherheit nicht mal in einer Studie zugeben würden.“ Der Facebook-User fände es interessant zu wissen, wie sich das Sicherheitsgefühl in den letzten Jahrzehnten verändert hat.

Struckmeier fragt: Hat sich wirklich so viel an der Situation in der Innenstadt verändert – oder hat sich lediglich das Sicherheitsgefühl verändert? Sein persönliches Empfinden: „Ich war schon früher nicht gerne nach Geschäftsschluss oder an Wochenenden in der Innenstadt oder mit der Straßenbahn unterwegs. Das Steintorviertel habe ich abends eh gemieden.“

Manu Baer kommentiert auf Facebook: „Nicht nur in der Stadt... hier in Limmer, am Kanal... (...) alles stockdunkel, schon Jahre lang. Mehrere Überfälle gab es hier bereits, abends beim Gassi gehen ist man sich immer unsicherer!“

Im Dunklen alleine fühlen sich Frauen laut einer BKA-Umfrage oft nicht sicher. © Quelle: Nina Hoffmann

Mi Ma schreibt: „Diese anscheinend gottgegebenen Zustände in der Innenstadt kann, will und wird unser Bürgermeister auch nicht ändern wollen/können. Ob nun Blumenkübel, Hüpfburgen, Straßensperrungen, Parkplatzvernichtung und Radwege irgendetwas ändern werden, wird die Zeit zeigen.“

Die Ursache des Problems bekämpfen

Stefanie Jo versucht zu beantworten, was objektiv zu tun sei: „Mehr Anwesenheit von Sicherheitspersonal aka Protec vielleicht.“ Wenn man das Problem aber bis zur Wurzel zurückverfolge, komme man wohl beim Thema Erziehung an, so die Facebook-Nutzerin weiter.

„Wie kann man dafür sorgen, dass so ein Verhalten gar nicht erst auftritt? Für ein besseres Miteinander in der Zukunft gehören Themen wie Moral und Sozialverhalten in die Schule (da anscheinend auf Eltern kein Verlass ist)“, findet Jo. Sie habe das Gefühl, dass Beleuchtung, Waffenverbotszonen und Sicherheitspersonal nur Symptom-, aber keine Ursachenbekämpfung seien.