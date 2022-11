﻿Sicherheitsgefühl: Wie wirken Männer nachts weniger bedrohlich?

Frauen fühlen sich nachts in der Stadt unsicher. Was können Männer tun, damit sie weniger bedrohlich wirken? Marco Roock, Berater beim Männerbüro Hannover, gibt dazu Hinweise.

Herr Roock, eine neue Studie des Bundeskriminalamts besagt, dass viele Frauen sich nachts auf der Straße unsicher fühlen. Das heißt doch, Männer sollten ihr Verhalten ändern, oder?

Es gibt dabei eine Klippe. Die meisten Männer sehen sich nicht als potenziellen Täter, sind es auch nicht. Diese Männer müssen sich erst klarmachen, dass Frauen sie als bedrohlich wahrnehmen können. Es kann für Männer schwierig sein, sich mit diesem Bild zu identifizieren.

Was können Männer tun, damit Frauen sich auf der Straße weniger bedroht fühlen?

Gerade nachts sollten Männer Situationen sensibel einschätzen. Wenn ich merke, dass die Frau vor mir schneller geht, sollte ich den Abstand vergrößern oder auch auf die andere Straßenseite wechseln.

Eine häufige Situation: Eine Frau sitzt nachts allein in der Bahn, eine Gruppe Männer steigt ein.

Um keine Grenzen zu überschreiten, sollten sie Abstand halten, nicht laut durch die Bahn grölen und die Frau nicht anquatschen. Auch ein kurzer Blick ist keine Einladung zum Gespräch, besonders, wenn wenige Menschen in der Bahn sind.

Marco Roock vom Männerbüro Hannover. © Quelle: Männerbüro Hannover

Und wenn ein Mann beobachtet, dass andere eine Frau belästigen?

Jeder sollte gut überlegen, ob er selbst einschreitet. Mindestens muss man den Fahrer informieren, besser auch Sicherheitspersonal oder Polizei.

Was sollten Männer vermeiden?

Wenn Männer mit lauten Gesprächen auf aggressive Weise stark die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, hat das etwas Bedrohliches. Auch sexualisierte Sprache sollten Männer meiden.

Lässt sich das durch Appelle erreichen oder braucht es mehr Prävention?

Verhaltenstraining können sicher alle Jungen und Mädchen gut gebrauchen. Wir machen das mit männlichen Kindern und Jugendlichen in Schulen. Es geht dabei darum zu verstehen, was Sexualität ist und wo sexuelle Gewalt anfängt.

Wie machen Sie das?

Wir setzen dazu erstmal bei den Jungen selbst an. Sie sollen ihre eigenen Grenzen erkennen, denn auch Jungen werden nicht selten Opfer von Gewalt. In diesem Rahmen vermitteln wir dann, die Grenzen anderer zu achten. Dabei geht es um sexistische Rollenbilder, Beleidigungen, Witze. Es ist nicht akzeptabel, jemanden aufgrund seiner Körperlichkeit vorzuführen oder die Körperlichkeit auch nur zu benennen. Was wir nicht machen: In der Präventionsarbeit Jungen pauschal als Täter bezeichnen. Denn dann müssten sich ebenso Jungen mit der Täterrolle identifizieren, von denen gar kein sexualisiert grenzverletzendes Verhalten ausgeht. Das halten wir für schwierig.