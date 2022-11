﻿Nackter, gefesselter Mann in der Feldmark: Gewaltverbrechen nur vorgetäuscht?

Ein spektakuläres Verbrechen in der Region Hannover hat es möglicherweise nie gegeben. Im Fall eines nackten, gefesselten Mannes in der Feldmark bei Burgdorf gibt es neue Erkenntnisse der Polizei. Demnach könnte sich der 45-Jährige selbst eine Plastiktüte über den Kopf gezogen sowie sich selbst an Füßen und Händen gefesselt haben.

Hannover. Wurde das Gewaltverbrechen nur vorgetäuscht? Im Fall eines nackten, gefesselten Mannes (45), der am 27. April in der Feldmark zwischen dem Burgdorfer Ortsteil Ehlershausen und Nienhagen (Landkreis Celle) gefunden wurde, gibt es neue Erkenntnisse – und möglicherweise keinen Täter. Die Polizei in Hannover hat im Rahmen ihrer Ermittlungen festgestellt, dass der 45-Jährige sich selbst eine Plastiktüte über den Kopf gezogen sowie Füße und Hände mit Kabelbindern gefesselt haben könnte.

Der spektakuläre Fall hatte im Frühjahr für erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Zunächst waren in der Öffentlichkeit fälschlicherweise Zusammenhänge mit dem Mord an einer jungen Jesidin in Burgdorf sowie mit Clan- und Rockerkriminalität hergestellt worden. Auch über ein aus dem Ruder gelaufenes Sex-Abenteuer wurde öffentlich spekuliert.

„Erklärungsmöglichkeiten durchgespielt“

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein. Im Rahmen der Ermittlungen drehte sich allerdings mehr und mehr das Bild. So gab es eine Art operativer Fallanalyse, bei der „sämtliche Erklärungsmöglichkeiten durchgespielt wurden“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, Christina Wotschke, auf Anfrage. Dabei testeten Beamte, ob eine Fesselung wie bei dem 45-Jährigen ohne fremde Hilfe machbar ist. „Grundsätzlich ist das möglich“, bestätigte Wotschke.

Einsatz: Die Polizei suchte nach der Kleidung des 45-Jährigen – und fand nichts. © Quelle: Frank Tunnat

Dass das Verbrechen nie stattgefunden haben könnte, dazu passt auch, dass am Tatort keinerlei Spuren gesichert werden konnten, die auf eine oder mehrere weitere Personen hindeuten. Es soll keinerlei Anhaltspunkte gegeben haben, dass dort ein Kampf stattgefunden hat oder der Mann in die Feldmark verschleppt wurde.

Keine Kleidungsstücke gefunden

Die Polizei konnte zudem trotz weiträumiger Absuche keine Kleidungsstücke finden, die dem 45-Jährigen zuzuordnen sind. Mittlerweile gehen die Ermittler nach Informationen dieser Zeitung davon aus, dass der Mann, der in der Nähe des Fundorts in der Feldmark wohnt, nackt das Haus verlassen habe und sich unbemerkt an die Stelle begab, wo er schließlich von einer Passantin in hilfloser Lage entdeckt wurde.

Der Fall um den gefesselten Nackten in Ehlershausen gilt inzwischen als ausermittelt. Das Verfahren ist laut Wotschke aber noch anhängig.

Von Britta Mahrholz