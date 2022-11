﻿Nächste Baustelle auf der A 37: Sperrungen am Kreuz Hannover-Buchholz

Hannover. Am Freitagabend wird die A 37 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Autobahnkreuzen Hannover-Kirchhorst und Hannover-Buchholz voll gesperrt – ab 18 Uhr für voraussichtlich elf Stunden und damit bis Sonnabend, 5 Uhr. Grund hierfür ist der Rückbau von zwei Verkehrszeichenbrücken. Es ist nicht die einzige vorbereitende Maßnahme für die Grunderneuerung des fast zehn Kilometer langen Abschnitts zwischen Beinhorn und Misburg im nächsten Jahr.

Direkt ab Sonnabend schließen sich weitere Einschränkungen an, wenn am Kreuz Hannover-Buchholz in Fahrtrichtung Hannover der Aufbau der Verkehrssicherung zur veränderten Verkehrsführung in diesem Bereich beginnt. Hier wird das Bankett verbreitert und verdichtet. Es kommt zu Sperrungen von Fahrstreifen und Auf- sowie Abfahrten. Es gilt Tempo 60.

Abfahrt von A 37 auf A 2 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt

Für voraussichtlich vier Wochen wird die Abfahrt von der A 37 auf die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund und in Fahrtrichtung Berlin gesperrt sein. Ebenso ist die Auffahrt von der A 2 in Fahrrichtung Dortmund auf die A 37 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Die Umleitungen sind mit einem roten Punkt ausgeschildert und erfolgen über die Anschlussstelle Lahe, das Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst sowie das Autobahnkreuz Hannover-Ost.

