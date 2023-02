﻿Nächste Woche: Streik bei der Post in Region Hannover

Wer nächste Woche wichtige Briefe oder Pakete via DHL erwartet, könnte enttäuscht werden: Die Gewerkschaft Verdi plant neue Streikmaßnahmen. Ein Schwerpunkt in Niedersachsen soll die Region Hannover sein.

Tarifkonflikt: Beschäftigte der Deutschen Post und von DHL sollen laut Gewerkschaft Verdi kommende Woche in der Region Hannover zu Streiks aufgerufen werden.

Hannover. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post samt der Paketsparte DHL stehen erneut Streiks bevor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Informationen dieser Zeitung sollen kommende Woche in der Region Hannover sowohl Beschäftigte der Deutschen Post als auch von DHL von der Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen werden.

„Große Beeinträchtigungen für Hannover“

Gewerkschaftssekretär Christoph Feldmann bestätigt: „Wir werden kommende Woche zu befristeten Streikmaßnahmen aufrufen. Hannover war bisher dabei und wird sicher wieder dabei sein. Es wird hier in großem Stile zu Streikmaßnahmen mit erheblichen Beeinträchtigungen bei der Brief- und Paketpost kommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuletzt hatten Postangestellte vor einer Woche gestreikt. Dabei waren allein in Niedersachsen und Bremen laut Verdi 100 Zustellstützpunkte betroffen. Eine Woche zuvor hatte es erste Warnstreiks gegeben, die schon zu teils erheblichen Verzögerungen bei der Zustellung geführt hatten.

Gestreikt worden war auch beim Paketzentrum in Hannover-Anderten und dem Briefverteilzentrum in Pattensen. Die bisherige Beteiligung der organisierten Belegschaft war aus Gewerkschaftssicht „sehr gut“.

Druckaufbau vor Verhandlungsrunde

Grund für die Arbeitskampfmaßnahmen: Laut Feldmann hat die Arbeitgeberseite „auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Da gab’s nur etwas in Sachen längerer Laufzeit – das reicht nicht.“ Das Verhalten seitens der Post sei „megadreist“ und zeige „die geringe Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten“.

Die Gewerkschaft hofft, so Bewegung auf der Gegenseite zu erreichen für die nächste Verhandlungsrunde, die Mitte kommender Woche am 8. und 9. Februar in Düsseldorf stattfinden soll. Verdi fordert unter anderem 15 Prozent mehr Lohn und 200 Euro mehr für Auszubildende.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige